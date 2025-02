Südtirolcup Finale der Sportrodler in Olang

Von: luk

Olang – Bei traumhaftem Winterwetter ging am Sonntag das Finale des Südtirolcups im Sportrodeln über die Bühne. Zum Abschluss der Saison setzte Sebastian Frei seiner herausragenden Saison die Krone auf, während bei den Damen eine junge Olangerin alle Aufmerksamkeit auf sich zog.

Er war Südtirols Sportrodler des diesjährigen Winters. Der 27-jährige Sebastian Frei. Der Rodler des ASC Laugen-Tisens gewann das letzte Rennen des Südtirolcups und kürte sich somit zum Gesamtsieger der Rennserie. Dabei machte es ihm ein junger Olanger nicht leicht: Aaron Hofer. Der Junior legte eine fulminante Fahrt hin und setzte die nach ihm startenden Herren mächtig unter Druck. Am Ende war das Glück auf der Seite von Frei, der die super Zeit von Hofer noch um eine Hundertstel Sekunde unterbieten konnte. Auf den dritten Rang reihte sich Tobias Müller vom ASC Laugen-Tisens ein.

Bei den Damen war eine junge Olangerin nicht zu stoppen. Mit einer fulminanten Fahrt konnte Greta Nocker sich den Tagessieg holen und wirbelte zudem noch die Gesamtwertung des Südtirolcups über den Haufen. Durch ihre konstante Leistung in den ersten Saisonrennen und dem Sieg im letzten Rennen konnte sie noch die drei vor ihr in der Wertung liegenden Damen abfangen. Zweite wurde am Sonntag Greta Ladstätter aus Olang vor Laura Runggatscher vom ASV Villnöss.

Bei den Doppelsitzern war Mair/Müller vom ASC Laugen Tisens das Duo des Tages. Auch sie gewannen mit dem Sieg im letzten Rennen die Gesamtwertung des Südtirolcups. Zweiter wurden Lambacher/Schwienbacher vom ASV Villnöss vor Frei/Frei vom ASC Laugen Tisens.

Die Mannschaftwertung der Jungend gewann der ASV Villnöss vor dem ASC Olang.

Die Mannschaftswertung der allgemeinen Klasse gewann der ASC Olang hauchdünn vor dem ASC Laugen-Tisens und dem ASV Jaufental.

Gesamtwertung Südtirolcup:

Damen:

1. Greta Nocker ASC Olang

2. Lara Peccei AMA La Val/Wengen

3. Hannah Tschurtschenthaler ASC Olang

Herren:

1. Sebastian Frei ASC Laugen-Tisens

2. Tobias Müller ASC Laugen-Tisens

3. Aaron Hofer ASC Olang

Doppelsitz:

1. Mair Tobias/Müller Tobias ASC Laugen-Tisens

2. Frei Sebastian/Frei Matthias ASC Laugen-Tisens

3. Lambacher Patrick/Schwienbacher Simon ASV Villnöss

Team Jugend:

1. ASV Villnöss

2. ASC Olang

3. US Primiero (Trentino)

Team Allgemeine Klasse:

1. ASC Laugen-Tisens

2. ASC Olang

3. ASV Jaufental