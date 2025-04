Südtiroler glänzen beim Motocross-Auftakt

Von: mk

Bozen – Die Motocross-Saison 2025 ist offiziell gestartet. Gleich zum Auftakt konnten die Piloten der Südtiroler Vereine beim ersten Lauf der Regionalmeisterschaft, der auch zur Veneto-Meisterschaft zählt, überzeugen. Auf der anspruchsvollen Strecke von Sant‘Anna d’Alfaedo erkämpften sich die Südtiroler sieben Podestplätze.

Besonders Mario Franzoi (Ferlu Racing) und Jakob Gampenrieder (Alp Riders Meran) glänzten mit souveränen Siegen. Franzoi holte sich den Titel in der Klasse Open Veteran, während Gampenrieder in der Klasse Junior 85 triumphierte. Starke Leistungen zeigten auch Gabriel Hueber (Alp Riders Meran), der in der Klasse Senior 85 Zweiter wurde, und Matteo Brusinelli (Motor Sporting Leifers), der in der Klasse MX2 Challenge ebenfalls auf Rang 2 fuhr. Dritte Plätze erkämpften sich Michael Rabensteiner in der MX2 Expert, Hannes Pfattner (Alp Riders Meran) in der MX2 Rider und Marco Belleri (Ferlu Racing) in der Klasse Open Superveteran. Felix Tschager verpasste in der 85-Cadetti-Klasse knapp den Sprung aufs „Stockerl“ und wurde Vierter.

Die starke Performance der Südtiroler Motocross-Piloten zeigt, dass sie in dieser Saison einmal mehr zu den Favoriten zählen. Die nächste Runde der Regionalmeisterschaft verspricht erneut spannenden Motorsport und weitere Chancen für die Südtiroler Teams, ihre Stärke unter Beweis zu stellen.