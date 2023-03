Südtiroler holen 13 Masters-Italienmeistertitel

Ancona – Am Sonntag ging in Ancona die Indoor-Italienmeisterschaft der Masters-Kategorien zu Ende. Die Stars in der Hauptstadt der Marken waren Ingeborg Zorzi und Hubert Indra, die gleich fünf neue Italienrekorde aufstellten.

Zorzi, die seit heuer in der F75-Klasse startet, zeigte in Ancona eine Bärenleistung. Die Athletin vom Sportclub Meran gewann den Fünfkampf mit 3108 Punkten und stellte somit einen Italienrekord auf. Die ehemalige Volleyballspielerin, die sich schon vor vier Jahren den WM-Indoor-Titel sicherte, verbuchte zudem über 60 m Hürden (15.75) sowie im Hoch- und Weitsprung (1.13 bzw. 3.06 m) drei neue Bestmarken.

Äußerst erfolgreich waren einmal mehr auch die Athletinnen vom Südtirol Team Club. Die Signater F60-Athletin Waltraud Mattedi sicherte sich im Speer- und Diskuswurf den „Tricolore“, außerdem kürte sie sich im Hammerwerfen und Kugelstoßen zur Vize-Italienmeisterin. Ihre Teamkollegin, Rosanna Barbi Lanziner aus Truden, gewann den F65-Titel über 800 m. F70-Ass Rosa Pattis aus Seis stand hingegen im 3000-m-Lauf ganz oben, zudem holte sie zwei Mal Silber über 800 bzw. 1500 m.

Indra Fünffach-Italienmeister, Gold auch für Göller

Masters-Superstart Hubert Indra (M65) aus Lana stand gleich fünf Mal ganz oben auf dem „Stockerl“. Indra stellte im Fünfkampf mit 3860 Punkten ebenfalls einen neuen Italienrekord auf, zudem sicherte er sich Gold im Hoch- und Dreisprung mit 1.47 bzw. 10.49 m. Auch über 60 m Hürden sowie im Stabhochsprung war Indra eine Klasse für sich. Der Passeirer M45-Speerwerfer Hubert Göller siegte mit starken 57.99 m, Thomas Oberhofer (M55) kam über 60 m Hürden als Zweiter ins Ziel.

Die Südtiroler Ergebnisse bei der Masters-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona

Damen

Speer F60: 1. Waltraud Mattedi (Südtirol Team Club) 30.73

Hammer F60: 2. Waltraud Mattedi (Südtirol Team Club) 33.07

Kugel F60: 2. Waltraud Mattedi (Südtirol Team Club) 9.01

Diskus F60: 1. Waltraud Mattedi (Südtirol Team Club) 31.05

800m F65: 1. Rosanna Barbi Lanziner (Südtirol Team Club) 3:02.96

800m F70: 2. Rosa Pattis (Südtirol Team Club) 3:36.50

1500m F70: 2. Rosa Pattis (Südtirol Team Club) 6:56.17

3000m F70: 1. Rosa Pattis (Südtirol Team Club) 14:28.91

Weit F75: 1. Ingeborg Zorzi (SC Meran) 3.06

Hoch F75: 1. Ingeborg Zorzi (SC Meran) 1.13

Fünfkampf F75: 1. Ingeborg Zorzi (SC Meran) 3108

Herren

400m M45: 4. Giorgio Merola (Athletic Club 96 Bozen) 57.01

Weit M45: 4. Giorgio Merola (Athletic Club 96 Bozen) 5.25

Speer M45: 1. Hubert Göller (Athletic Club 96 Bozen) 57.99

60m M50: 31. Andrea Girelli (Athletic Club 96 Bozen) 8.60

200m M50: 26. Andrea Girelli (Athletic Club 96 Bozen) 28.03

60m M55: 13. Thomas Oberhofer (Südtirol Team Club) 8.18

60m Hürden M55: 2. Thomas Oberhofer (Südtirol Team Club) 9.11

3000m Gehen M55: 6. Lucio Valentini (Südtirol Team Club) 19:47.25

Fünfkampf M55: 4. Giorgio Storti (CSS Leonardo da Vinci) 2803

60m M60: 8. Erich Bertol (Südtirol Team Club) 8.63

800m M60: 8. Domenico Pantaleo (Südtirol Team Club) 2:43.27

1500m M60: 9. Domenico Pantaleo (Südtirol Team Club) 5:27.41

3000m M60: 9. Domenico Pantaleo (Südtirol Team Club) 11:40.75

60m Hürden M65: 1. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 9.96

Drei M65: 1. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 10.49

Stab M65: 1. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 3.35

Hoch M65: 1. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 1.47

Diskus M65: 11. Paolo Florio (SAF Bolzano) 21.31

Speer M65: 8. Paolo Florio (SAF Bolzano) 18.96

Fünfkampf M65: 1. Hubert Indra (Südtirol Team Club) 3860