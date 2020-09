Südtiroler holen in Meran 23 Regionalmeister-Titel

Vucemillo und Hofer gewinnen Jugendberglauf in Deutschnofen - Reiterer und Pircher gewinnen 3. Marmorbruchlauf in Laas

Meran/Deutschnofen/Lass – Am Wochenende fanden die Leichtathletik-Regional-Einzelmeisterschaften statt. Die Südtiroler Athleten waren in Meran im Einsatz und holten sich 23 der insgesamt 51 vergebenen Titel.

Die Damen holten 14 Mal Gold. Nathalie Kofler aus Lana gewann den Stabhochsprung mit 3.80 m, ihre Teamkollegin beim SV Lana, Hannah Insam, siegte über 100-m-Hürden in 16.91 Sekunden. Den 400-m-Hürdenlauf holte sich Valentina Cavalleri in starken 57.70 Sekunden. Da die Innicherin für die Heeressportgruppe startet und außer Konkurrenz das Rennen bestritt, ging der Regionalmeister-Titel an Isabel Vikoler von der SG Eisacktal in 1:03.80 Minuten. Gute Zeiten erzielten auch die Tierserin Katja Pattis (3000 Hindernis in 11:17.61), 400-m-Läuferin Federica Cavalli (56.70) und die Bozner Speerwerferin Marina Gazzotti (41.45 m).

Im U18-Damenbewerb glänzte vor allem Sarah Fischnaller. Die 17-jährige Signater Speerwerferin verbesserte ihre persönliche Bestmarke um stolze 3.87 m und schraubte sie auf 45.77 m. Außerdem setzte sich Fischnaller im 100-m-Hürdenlauf durch. Lisa Kerschbaumer aus Tramin, die für den SC Meran startet, feierte über 3000 m und 2000 Hindernis ebenfalls einen Doppelsieg.

Auch die Südtiroler Herren räumten in Meran ordentlich ab. Der Bozner Hochspringer Alberto Masera kam auf 2.03 m, Destiny Nkeonye vom Bozner Verein Athletic Club setze sich im Weitsprung mit beachtlichen 7.12 m durch. U20-Athlet Simon Hochgruber siegte sowohl im Kugelstoßen als auch im Diskuswurf. Hammerwerfer Michele Ongarato (Athletic Club) kam auf 64.67 m. Bei den U18-Burschen feierte Jakob Menz (Kugel und Diskus) einen Doppelsieg, der Grödner Samuel Demetz lief die 3000 m in 9:14.60 Minuten.

Die Ergebnisse bei der Regionalmeisterschaft in Meran:

Damen

100m: 1. Lisa Bona (Quercia Trentingrana) 12.53

200m: 1. Lisa Bona (Quercia Trentingrana) 25.41

400m: 1. Federica Cavalli (Südtirol Team Club) 56.70

800m: 1. Lara Vorhauser (ASV Sterzing) 2:16.40

1500m: 1. Linda Palumbo (Südtirol Team Club) 4:46.12

5000m: 1. Alice Frizzi (Atletica Trento) 18:41.53

3000 Hindernis: 1. Katja Pattis (Südtirol Team Club) 11:17.61

100m Hürden: 1. Hannah Insam (SV Lana) 16.91

400m Hürden: 1. Isabel Vikoler (SG Eisacktal) 1:03.80

Hoch: 1. Pamela Croce (Quercia Trentingrana) 1.69

Stab: 1. Nathalie Kofler (SV Lana) 3.80

Weit: 1. Linda Brusco (Quercia Trentingrana) 5.57

Drei: 1. Alessandra Bolzon (Atletica Clarina Trentino) 11.49

Kugel: 1. Silvia Baitella (Quercia Trentingrana) 12.56

Diskus: 1. Marie Gruber (Sportclub Meran) 35.37

Speer: 1. Marina Gazzotti (CSS Leonardo da Vinci) 41.45

5000m Gehen: 1. Adelaide Sansoni (Quercia Trentingrana) 24:32.51

Staffel 4x100m: 1. Atletica Valli di Non e Sole (Eleonora Zenoniani, Maddalena Torresani, Caterina Danzi, Giulia Torresani) 49.87

Staffel 4x400m: 1. Quercia Trentingrana (Sofia Trettel, Silvia Raffaelli, Denise Piazzola, Aurora Prosser) 4:15.79

U18 Mädchen

3000m: 1. Lisa Kerschbaumer (Sportclub Meran) 10:20.53

2000 Hindernis: 1. Lisa Kerschbaumer (Sportclub Meran) 7:05.21

100m Hürden: 1. Sarah Fischnaller (Südtirol Team Club) 15.17

Kugel: 1. Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 11.07

Hammer: 1. Annachiara Anitrano (Atletica Trento) 49.05

Speer: 1. Sarah Fischnaller (Südtirol Team Club) 45.77

Herren

100m: 1. Enrico Cavagna (Quercia Trentingrana) 10.62

200m: 1. Lorenzo Ianes (Atletica Trento) 21.56

400m: 1. Giulio Lutterotti (Quercia Trentingrana) 50.09

800m: 1. Simone Valduga (Quercia Trentingrana) 1:55.97

1500m: 1. Massimiliano Berti (SA Valchiese) 3:55.86

5000m: 1. Pietro Freiburger (Athletic Club 96 Bozen) 15:09.97

400m Hürden: 1. Elia Campestrini (Quercia Trentingrana) 56.11

Hoch: 1. Alberto Masera (SV Lana) 2.03

Stab: 1. Omar Lucchesini (Athletic Club 96 Bozen) 3.40

Weit: 1. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Bozen) 7.12

Drei: 1. Simone Fedel (Quercia Trentingrana) 13.92

Kugel U20: 1. Simon Hochgruber (Südtirol Team Club) 12.19

Kugel: 1. Zane Weir (ASD Enterprise Sport) 19.63

Diskus U20: 1. Simon Hochgruber (Südtirol Team Club) 35.35

Diskus: 1. Alberto Chiusole (Lagarina Crus Team) 45.41

Hammer: 1. Michele Ongarato (Athletic Club 96 Bozen) 64.67

Speer: 1. Norbert Bonvecchio (Atletica Trento) 72.64

Staffel 4x100m: 1. Atletica Valli di Non e Sole (Stefano Ramus, Christian Angeli, Marco Endrizzi, Francesco Carloni) 44.02

Staffel 4x400m: 1. Quercia Trentingrana (Yannick Cappelletti, Samuele Delladio, Leonardo Loss, Pietro Carpentari) 3:36.21

U18 Burschen

3000m: 1. Samuel Demetz (Gherdeina Runners) 9:14.60

2000 Hindernis: 1. Simone Valduga (Quercia Trentingrana) 6:08.89

110m Hürden: 1. Alessandro Gobbi (Quercia Trentingrana) 15.03

400m Hürden: 1. Samuele Delladio (Quercia Trentingrana) 58.15

Kugel: 1. Jakob Menz (Sportclub Meran) 12.47

Diskus: 1. Jakob Menz (Sportclub Meran) 40.39

Speer: 1. Geremia Zenorini (Quercia Trentingrana) 46.68

Vucemillo und Hofer gewinnen Jugendberglauf in Deutschnofen

An diesem Wochenende fand die vierte Auflage des Jugendberglaufs in Deutschnofen statt. Dabei gaben sich die Athletinnen und Athleten der Altersklassen U14 bis U18 ein Stelldichein.

Auf dem schönen Rundkurs um die Sportanlage in Deutschnofen dominierten die Mädchen des Sportclubs Meran. Bei den U18 setzte sich Emily Vucemillo, die für die Passerstädter startet, in 9.05 Minuten klar vor den beiden Sarnerinnen Lisa Thaler (9.31) und Lea Ploner (9.41) durch. Den U18-Titel der Burschen schnappte sich hingegen David Hofer vom Südtirol Team Club in 10.10 Minuten.

Anna Hofer vom SC Meran sicherte sich die U16-Klasse der Damen, vor ihrer Teamkollegin Sofia Demetz und Marie Schwitzer (Sarntal). Bei den gleichaltrigen Buben stand Valentino Melle vom SV Lana ganz oben. Die Sarnerin Emma Schwitzer behielt im U14-Rennen in 6.23 Minuten die Oberhand, während der Meraner Simon Dosser das U14-Burschenrennen für sich entschied. Die Vereinswertung ging mit 525 Punkten klar an den Sportclub Meran, vor den Hausherren vom ASV Deutschnofen (144) und der LG Schlern (94).

Die Ergebnisse vom Jugendberglauf in Deutschnofen

Mädchen U18

1. Emily Vucemillo (Sportclub Meran) 9.05 Minuten

2. Lisa Thaler (Lauffreunde Sarntal) 9.31

3. Lea Ploner (Lauffreunde Sarntal) 9.41

Mädchen U16

1. Anna Hofer (Sportclub Meran) 6.49

2. Sofia Demetz (Sportclub Meran) 7.00

3. Marie Schwitzer (Lauffreunde Sarntal) 7.13

Mädchen U14

1. Emma Schwitzer (Lauffreunde Sarntal) 6.23

2. Lene Goller (LG Schlern) 6.47

3. Leonie Weissensteiner (ASV Deutschnofen) 6.47

Buben U18

1. David Hofer (Südtirol Team Club) 10.10 Minuten

Buben U16

1. Valentino Melle (SV Lana) 9.21

2. Niklas Thaler (ASV Deutschnofen) 9.39

3. David Agethle (Sportclub Meran) 9.53

Buben U14

1. Simon Dosser (Sportclub Meran) 5.36

2. Magnus Hesse (Sportclub Meran) 5.54

3. Aaron Gallmetzer (Sportclub Meran) 5.56

Reiterer und Pircher gewinnen 3. Marmorbruchlauf in Laas

Der Haflinger Andreas Reiterer und Lokalmatadorin Petra Pircher haben am Sonntag die dritte Auflage des Marmorbruchlaufs in Laas gewonnen, der gleichzeitig auch als Berglauf-Landesmeisterschaft gewertet wurde.

Für die genau 100 Läuferinnen und Läufer galt es, eine 7,5 km lange Strecke mit 700 m Höhenunterschied zu bewältigen. Die Herausforderung: Der letzte Teil der Strecke führte durch einen Tunnel mit 365 Stiegen bis zum Ziel. Bei den Herren stand Andreas Reiterer ganz oben. Der 27-Jährige aus Hafling, der bereits bei der Premieren-Auflage Zweiter wurde, setzte sich heute in Laas souverän mit dem neuen Streckenrekord von 41.26 Minuten durch und hatte im Ziel knapp zwei Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Matthäus Zöggeler, der die Zeitmessung in 43.07 Minuten stoppte. Rang 3 ging in 43.57 Minuten an den Meraner Armin Gögele.

Klar war auch die Angelegenheit bei den Damen.

Topfavoritin und Hausherrin Petra Pircher, die sich bereits bei den ersten zwei Auflagen behaupten konnte, siegte in 52.14 Minuten. Hinter der 48-jährigen Laaserin reihte sich eine weitere Vinschgerin, Annemarie Schöpf (53.13), auf den zweiten Platz ein. Das Podest komplettierte die Trientnerin Desiree Michelon in 55.10 Minuten.

Die Ergebnisse beim 3. Marmorbruchlauf in Laas

Herren

1. Andreas Reiterer (Telmekom Team Südtirol) 41.26 Minuten

2. Matthäus Zöggeler 43.07

3. Armin Gögele (Sportclub Meran) 43.57

4. Anton Steiner (Rennerclub Vinschgau) 44.42

5. Gianmarco Bazzoni (Athletic Club 96 Bozen) 45.19

Damen

1. Petra Pircher (ASC Laas) 52.14 Minuten

2. Annemarie Schöpf (Rennerclub Vinschgau) 53.13

3. Desiree Michelon (Atletica Trento) 55.10

4. Francesca Iachemet (Atletica Trento) 55.10

5. Angelica Huber (Sportclub Meran) 56.30