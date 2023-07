Südtiroler Machtdemonstration in Storo

Storo – In Storo wurde am Wochenende der zweite Lauf zur Motocross-Regionalmeisterschaft ausgetragen. Trotz großer Hitze konnten die Südtiroler Piloten einmal mehr glänzen.

Vor der Sommerpause ließen die einheimischen Motocrosser mit gleich sieben Klassensiegen aufhorchen. Liam Pichler setzte sich in der Junior-85-Kategorie durch, Matteo Pasqualini und Manuel Ploner gewannen die Challenge MX1 bzw. MX2. Kevin Mair vom MC Neumarkt stand in der Klasse Rider MX2 ganz oben, Giovanni Romano vom Branzoller Verein Ferlu Racing behielt bei den Rider MX1 vor Teamkollege Matteo Rossi die Oberhand. Georg Falser war in der Fast-MX2-Kategorie eine Klasse für sich, Seriensieger Norbert Lantschner siegte bei den Master Open. In diesem Rennen wurde Robert Perkmann Dritter.

Zwei zweite Plätze gingen noch an Michele Della Vecchia (Expert MX2) und Helmuth Braun (Superveteran Open), Bronze sicherten sich hingegen Jakob Gampenrieder (Cadetti 65), Martin Cristofori (Debuttanti 65) und Armin Dalvai (Veteran Open).