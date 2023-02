Südtiroler setzen sich in Ancona in Szene

Ancona – Am Wochenende fand in Ancona die Hallen-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Dabei machten die einheimischen Athleten eine gute Figur.

Der Kugelstoßer Nicholas Ponzio vom Athletic Club 96 Bozen sicherte sich mit 20.60 m die Bronzemedaille. Gute Leistungen zeigten auch seine Teamkollegen, Weitspringer Antonino Trio, Federico Lorenzo Bruno (Drei) sowie Geher Niccolò Coppini und die Herrenstaffel, die es allesamt in die Top-5 schafften.

Äußerst gut haben sich die Südtiroler Athleten geschlagen. Mit Sara Buglisi, Nicolò Fusaro und Simon Zandarco sind gleich drei von ihnen knapp am Podest vorbeigeschrammt. Die Meraner Geherin Buglisi musste sich über 3000 m mit Platz 4 begnügen. Zu Bronze fehlten 16 Sekunden. Der 23-jährige Bozner Stabhochspringer Fusaro zeigte in seiner Paradedisziplin ebenfalls eine starke Vorstellung und belegte mit seiner zweitbesten Indoor-Bestmarke von 5.13 m den vierten Rang. Fusaro überquerte diese Höhe beim dritten Versuch, scheiterte dann aber drei Mal an 5.23 m. Neuer Italienmeister ist Matteo Oliveri, der sich mit 5.43 m vor Simone Bertelli (5.33) und Alessandro Sinno (5.23) behaupten konnte.

Ins Glanzlicht setzte sich auch Simon Zandarco vom SV Lana. Der Gargazoner wurde im Siebenkampf mit 5.137 Punkten ebenfalls Vierter. Der Drittplatzierte Lorenzo Modugno brachte es auf 5.309 Zähler. Zandarco verbesserte seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr um 72 Punkte, über 60 m (7.16 Sekunden), im Kugelstoßen (11.32 m), über 60 m Hürden (8.59 Sekunden), im Stabhochsprung (4.30 m) und im abschließenden 1000-m-Lauf (2:49.74 Minuten) wusste der Athlet von Gertrud Bacher zu überzeugen. Seine Teamkolleginnen, Fünfkämpferin Linda Maria Pircher aus Burgstall und die Lananer Stabhochspringerin Nathalie Kofler, belegten jeweils den siebten bzw. zehnten Platz. Der Bozner Mattia Meneghini vom CSS Leonardo da Vinci wurde Neunter im Hochsprung mit guten 2.05 m.

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der Italienmeisterschaft in Ancona:

Herren

60m: 10. Luca Lai (Athletic Club 96 Bozen) 6.76

800m: 11. Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen) 1:50.83

Gehen 5km: 5. Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen) 21:50.08

Hoch: 7. Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.09

Hoch: 9. Mattia Meneghini (CSS Leonardo da Vinci) 2.05

Weit: 4. Antonino Trio (Athletic Club 96 Bozen) 7.40

Drei: 5. Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 15.81

Stab: 4. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 5.13

Kugel: 3. Nicholas James Ponzio (Athletic Club 96 Bozen) 20.60

Staffel 4×2 Runden: 4. Athletic Club 96 Bozen (Michele Tricca, Abdessalam Machmach, Giovanni Santomaso, Elliasmine Abdelhakim) 3:20.36

Staffel 4×2 Runden: 10. CSS Leonardo da Vinci (Emanuele Pitarresi, Mattia Pivetta, Jan Fragiacomo, Daniele Tomasi) 3:36.62

Siebenkampf: 4. Simon Zandarco (SV Lana) 5137

Damen

Stab: 10. Nathalie Kofler (SV Lana) 4.02

Gehen 3km: 4. Sara Buglisi (Athletic Club 96 Bozen) 14:18.58

Fünfkampf: 7. Linda Maria Pircher (SV Lana) 3404