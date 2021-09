Südtiroler SprintChampions gekürt

Brixen – Am Samstag, 11. September hat der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) in Brixen die Südtiroler SprintChampions ermittelt. 130 Kinder sprinteten auf der 60 Meter langen Strecke um die Landesmeistertitel und den Einzug in das Euregio-Finale.

Der VSS hat in den vergangenen Wochen in verschiedenen Etappen die schnellsten Nachwuchssprinter Südtirols gesucht. Rund 350 Kinder und Jugendliche haben an der landesweiten Serie teilgenommen und auf der mobilen Laufbahn ihr Bestes gegeben. Die fünf Schnellsten, jeder Etappe und jeder Alterskategorie, hatten sich für das Landesfinale qualifiziert und konnten ihr Können unter Beweis stellen. Rund 130 Kinder haben am Landesfinale des Südtiroler SprintChampions in Brixen teilgenommen und sprinteten um den Landesmeistertitel. Die Kinder begeisterten dabei VSS-Vorstandsmitglied Josef Platter und VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer mit ihrem Einsatz.

Die schnellste Sprinterin im Finale war die Siegerin des Euregio-SprintChampions 2019, Lea Perathoner. In nur 8,47 Sekunden sprintete sie in das Ziel. Eine besonders knappe Entscheidung gab es in der Kategorie U10. Nur eine Sekunde trennte die Siegerin Theresa Seehauser (9,83 Sekunden) von der Zweitplatzierten Guessi Notari. Bei den Buben war ebenso nur eine Sekunde Vorsprung entscheidend. Michael Pichler schaffte es mit 9,87 Sekunden vor Fabian Telfser ins Ziel und sicherte sich den Landesmeistertitel.

„Alle Kinder haben heute ihr Bestes gegeben und ihre Begeisterung zum Sport gezeigt“, so VSS-Obmann Günther Andergassen bei der Preisverteilung. Für die ersten fünf Nachwuchssprinter jeder Kategorie steht nun ein besonderes Highlight auf dem Programm. Sie nehmen als Vertreter Südtirols am großen Euregio-Finale am 3. Oktober in Meran teil und laufen gegen die schnellsten Nachwuchssprinter aus Tirol und dem Trentino.

Südtiroler SprintChampions und die qualifizierten für das Euregio-Finale:

U8 Mädchen

Elisabeth O’brien

Aylin Hofer

Emilie Marzari

Maria Pichler

Anna Festini

U8 Buben

Mortiz Sagmeister

Leo Reisinger

Gabriel Seehauser

Clemens Piccolruaz

Yannick Laimer

U10 Mädchen

Theresa Seehauser

Guessi Notari

Clara Seehauser

Emily Mayr

Lena Höller

U10 Buben

Michael Pichler

Fabian Telfser

Armin Aukenthaler

Vikoler Lukas

Jonas Minzoni

U12 Mädchen

Lea Knapp

Anna Christina Gartner

Lena Eisendle

Maria Leiter

Lea Ausserhofer

U12 Buben

Mattia Rigon

Tom Ausserhofer

Niclas Künig

Johannes Pichler

Ivan Partacini

U14 Mädchen

Lea Perathoner

Lene Goller

Ilaria Stuffer

Lena Trenkwalder

Jessica Gufler

U14 Buben

Colin Urthaler

Oliver Urthaler

Hannes Mayrl

Jakob Niederfriniger

Jakob Brugger