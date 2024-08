Südtiroler starten in die Herbstsaison

Von: mk

Cles – Am Wochenende fiel in Cles mit dem klassischen Melinda-Meeting der Startschuss zur Herbstsaison. Auch zahlreiche Südtiroler standen in der Nachbarprovinz im Einsatz.

Bei Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke ließen einige einheimische Athleten aufhorchen. Den Weitsprung der Damen entschied Linda Maria Pircher vom SV Lana für sich. Die Burgstaller Mehrkämpferin setzte sich mit 5.47 m doch deutlich vor Camilla De Paolo (5.33) aus Brescia durch. 100-m-Sprinterin Ira Harrasser vom SSV Bruneck stoppte die Zeitmessung bei 12.24 Sekunden, was Platz 2 hinter Chiara Goffi (12.09 Sekunden) aus Brescia bedeutete. Der Vinschger Hannes Kaserer glänzte über 110 m Hürden mit 14.29 Sekunden und verpasste somit seine Bestmarke um nur 15 Hundertstelsekunden. Frederic Schöpf aus Lana wurde Zweiter in 14.89 Sekunden.

Auch die Nachwuchstalente ließe aufhorchen. So entschied die Pusterer U16-Mädchenstaffel (Leni Winkler, Annalena Stifter, Smeraldie Desamour, Katharina Agstner) den 4×100-m-Bewerb in 53.56 Sekunden für sich. Desamour lief außerdem noch die 80 m Hürden in starken 12.27 Sekunden.