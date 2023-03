Südtirols junge Kletterathleten messen sich in Sexten

Sexten – Zahlreiche Podestplätze hat es für die Südtiroler Teilnehmenden beim Juniorcup in Sexten gegeben. Es wurde dreimal TOP geklettert, also der höchste Sicherungspunkt der Route erreicht. 250 Kinder und Jugendliche gingen in einer der zehn Kategorien an den Start.

Am Wochenende fand die dritte Etappe des Juniorcups in Sexten statt. Auf dem Programm stand das Schwierigkeitsklettern (Lead). 250 Kinder und Jugendliche nahmen an den Wettbewerben teil, die von der AVS-Sektion Drei Zinnen veranstaltet wurden.

Am Samstag waren die Kategorien U16, U18 und U20 am Start. In Abwesenheit der beiden Athleten der Jugendnationalmannschaft, David Grasl und Alex Pichler, war das Podium der U16 komplett in Meraner Hand. Tiberio Zanatto feierte seinen ersten Sieg und gleichzeitig seinen ersten Podiumsplatz im Juniorcup. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Teamkollegen vom AVS Meran Simon Prada und Dario Cadonau. Bei den Mädchen der Kategorie U16 gewinnt die Grödnerin Nadia Insam, die heuer für den AVS Meran startet. Zweite wird Sofia Brenna von Arco Climbing und dritte Veronika Cagol vom AVS St. Pauls.

Sowohl Fritz Engele (AVS Meran) als auch Vanessa KofIer (AVS Passeier) klettern in beeindruckender Manier die beiden Finalrouten TOP und sichern sich den Sieg in der U18 Kategorie. Es ist für beide der erste Sieg im Juniorcup der laufenden Saison und sie gehören zu den stärksten ihrer Altersklasse in Italien. Zweite wird bei den Damen Elsa Giupponi (AVS Meran) und dritte Kathrin Mock vom AVS Ritten. Das Herrenpodium komplettieren Fabian Pardatscher vom AVS Tramin und Lorenzo Barbolini vom AVS Brixen.

Der Sieg bei der Altersklasse U20 geht an die Überraschungs-Finalistin des Heimitaliencups Evi Niederwolfsgruber (AVS Bruneck), auf Platz 2 folgt Lena Trojer (AVS Meran) und auf Platz 3 Maja Gritsch (AVS Bruneck). Maja Gritsch ist nach langer Verletzungspause endlich wieder im Wettkampfgeschehen zurück. Nach dem eigenen Wettkampf am Samstag war sie am Sonntag als Trainerin der jungen Brunecker Athletinnen und Athleten dabei. Bei den Herren klettert Samuel Perntaler vom AVS Brixen die Route TOP, auf den Plätzen 2 und 3 klassieren sich Jonathan Pallhuber (AVS Bruneck) und Andreas Cagol (AVS St. Pauls).

Am Sonntag standen in der Kletterhalle in Sexten die Bewerbe der Kategorien U12 und U14 auf dem Programm. Bei den Buben sind die ersten Plätze in beiden Kategorien fest in der Hand der beiden Seriensieger im Juniorcup: Simon Fill vom AVS Brixen hat bisher alle Etappen der Kategorie U12 für sich entschieden, Piergiulio Paglierani (AVS Meran) hat es ihm in der U14 gleich getan. Die Podien komplettieren bei den U12M Moritz Kuhn vom AVS Bozen (erstes Podium für ihn) und Noah Oberhofer (AVS Brixen). Bei den U14M wird der Führende nach der Qualifikation, Simon Hofer vom AVS Meran, zweiter; Niccolò Cazzanelli von Arco Climbing wird dritter.

Nach einigen zweiten Plätzen holt sich Vera Nagler vom AVS Brixen nun endlich den Sieg in der Kategorie U12 vor Emma Moosmair (AVS Passeier) und Lisa Lamprecht (AVS Meran).

Auch die Siegerin der U14, Chiara Francceschi von Arcoclimbing, hat bisher alle Juniorcups für sich entschieden. Sie gewinnt vor Vanessa Atz vom AVS St. Pauls und Sara Kofler vom AVS Passeier.

Die nächste Etappe des Juniorcups findet am 1. und 2. April in Bozen statt. Da steht die Disziplin Speed auf dem Programm.