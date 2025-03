Südtirols junge Ski-Asse siegen beim Gran Premio Italia

Von: Ivd

Bozen – In der vergangenen Woche waren Südtirols Rohdiamanten im Alpinen Skisport vor allem auf nationaler Ebene im Einsatz, wo sie bei FIS-Rennen und nationalen FIS Junioren-Rennen für ausgezeichnete Ergebnisse sorgen konnten.

Anna Trocker hat Anfang der vergangenen Woche an einem FIS-Riesentorlauf in Madesimo teilgenommen, der auch für die Gran Premio Italia Wertung zählte. Mit der neuntschnellsten Gesamtzeit (1,85 Sekunden Rückstand auf Tagessiegerin Paola Orecchioni aus Frankreich) hat die Rennläuferin des Seiser Alm Ski Teams am Dienstag die U18-Wertung für sich entschieden. Nur 24 Stunden später fand ein weiterer Riesentorlauf in der Provinz Sondrio statt. Dieses Mal wurde Trocker Gesamtzweite, nur 0,29 Sekunden hinter Siegerin Rebeka Jancova aus der Slowakei. Außerdem gewann die 16-Jährige auch die U18-, sowie die U21-Wertung. In der U18-Wertung belegten Landeskader-Athletin Nadine Trocker (ebenfalls Seiser Alm) und Arianna Putzer (SC Gröden) die Ränge zwei und drei, außerdem war Nadine Trocker auch die zweitbeste Skisportlerin der U21-Kategorie.

Im Fassatal wurde am Donnerstag ein FIS-Slalom ausgetragen, der ebenfalls Teil der Gran Premio Italia Wertung ist. Hier wusste Landeskader-Athletin Nora Pernstich vom Trainingszentrum Überetsch-Unterland zu überzeugen. Sie wurde in 1.39,55 Minuten mit 0,77 Sekunden Rückstand auf Siegerin Phoebe Heaydon (Australien) Gesamtzweite und war die beste „Azzurra“, was ihr den Sieg in der GPI-Wertung der Kategorie U21 einbrachte. Im zweiten Rennen am Freitag belegte Pernstich Rang sechs und war die zweitschnellste Rennläuferin aus Italien in der U21.

Bei einem nationalen FIS Junior Rennen in Sestriere gab es am Freitag einen Südtiroler Podestplatz zu bejubeln. Landeskader-Athlet Max Clara (Kronplatz Ski Team) belegte im Riesentorlauf hinter Fabio Allasina den zweiten Platz (Plus 0,83 Sekunden). Noch viel wichtiger: Der 19-Jährige setzte sich in der Kategorie U21 der Gran Premio Italia Wertung durch. In der U18 war Alex Silbernagl (Seiser Alm Ski Team) siegreich, der Grödner Christian Kostner wurde hier Zweiter.

Franzelin verpasst im Team Parallel WM-Edelmetall

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille von Sara Thaler (Gröden) am Samstag im Super-G, wurde die Junioren-WM in Tarvis am Sonntag mit dem Team Parallel fortgesetzt. Italien belegte hierbei den sechsten Platz. Mit Jakob Franzelin (Sportgruppe der Carabinieri) aus Montan kam in dieser Entscheidung auch ein Südtiroler Nachwuchsrennläufer und ehemaliges Mitglied des Landeskaders zum Einsatz.

Der Raiffeisen Grand Prix gastiert mit dem Landescup am Watles

Der Raiffeisen Grand Prix wurde am Samstag mit einem für den Landescup zählenden Super-G am Watles im Vinschgau fortgesetzt. Im Einsatz waren beim vom ASV Prad organisierten Event die jungen Rennläuferinnen und Rennläufer der Altersklasse U14. Bei den jungen Frauen setzte sich Julia Plunger (Seiser Alm) durch. Sie war in 1.00,62 Minuten nur eine Hundertstelsekunde schneller als Mia Molling (TZ Jochtal). Rang drei belegte die Grödnerin Vicky Insam (1.00,83). Bei den gleichaltrigen jungen Männern ging der Tagessieg an Stefan Prinoth (SC Gröden), der in 58,91 Sekunden Bestzeit erzielte. Platz zwei ging an Samuel Prantl (SC Ulten), dem eine Zeit von 1.00,09 Minuten zu Buche stand. Alexander Dejaco (Seiser Alm/1.00,76) wurde Dritter.