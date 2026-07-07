Südtirols Nachwuchs zeigt im Reitclub Wiesen auf

Von: luk

Wiesen – Am Dienstag hat das Turnier der Kategorie B3* im Rahmen von Jumping in the Alps begonnen. Hier liegt der Fokus auf den Leistungen des Springreit-Nachwuchses, zählt der Wettkampf doch zur Initiative „progetto sport“, welche vom italienischen Verband zur Förderung der jungen Reiterinnen und Reiter vorangetrieben wird.

Wie bereits in der vergangenen Woche waren am Dienstag an die 300 Reiterinnen und Reiter – vorwiegend aus Italien, aber auch aus den umliegenden Alpenländern – in Wiesen im Rahmen von Jumping in the Alps im Einsatz. Die Profis bestritten ihre Wettkämpfe dieses Mal am Abend und so standen den ganzen Tag über die jungen Reiterinnen und Reiter im Mittelpunkt.

Beim Springen der Junioren Level 2 mit einer Höhe von 110 Zentimetern konnten sich zwei junge Südtirolerinnen besonders in Szene setzen. Lokalmatadorin Anna Oberprantacher vom ausrichtenden Reitclub Wiesen belegte auf Colido den zweiten Platz, zwei Punkte hinter Sieger Tommaso Iacobellis (L’Eden SSD A RL) auf Nirvano R Z. Den dritten Rang nahm in dieser Kategorie hingegen Oberprantachers Teamkollegin Leonie Gasteiger ein, und zwar im Sattel von Ginger 68. Das Duo konnte diese Platzierungen im anschließenden Springen der Junioren Level 3 mit einer Höhe von 115 Zentimetern auf ihren Pferden wiederholen – hier war Elena Patrese (Omega Equestrian ASD) aus dem Veneto auf Careful H etwas stärker als die beiden heimischen Reiterinnen.

Spannende Entscheidungen beim Nachwuchs

In der Kategorie der Junioren 105 Zentimeter war mit Magdalena Strohmer (C.E. Merano ASD) auf Imhotep D’Eglefin eine heimische Reiterin siegreich, genauso wie Asja Bona über 100 Zentimeter auf Skippy (Bolzano E.C.). „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die jungen Reiterinnen und Reiter dabei sind. Die Wettkämpfe waren sehr spannend, die Ergebnisse zum Teil sehr ansprechend. Auch was die Zuschauer betrifft können wir mit dem Andrang sehr zufrieden sein. Wir hoffen, dass uns auch in den kommenden Tagen viele Interessierte bei freiem Eintritt besuchen werden“, heißt es von Seiten der Veranstalter vom Reitclub Wiesen.

Jumping in the Alps wird am Mittwoch mit dem zweiten und letzten Tag des B3*-Turniers fortgesetzt. Die ersten Wettkämpfe beginnen um 8 Uhr. Am Donnerstag folgt hingegen ein weiterer Ruhetag, ehe die Südtiroler Reitsporttage mit dem absoluten Höhepunkt – einem A5*-Turnier – von Freitag bis Sonntag zu Ende gehen werden.