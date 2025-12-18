Aktuelle Seite: Home > Sport > Südtirols Skitalente sichern sich Platz drei bei ARGE-ALP-Skiwettkämpfen
Starke Leistungen

Südtirols Skitalente sichern sich Platz drei bei ARGE-ALP-Skiwettkämpfen

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 12:03 Uhr
Die Südtiroler Athleten beim ARGE ALP Ski Alpin in Fulpmes
FISI Südtirol
Von: mk

Bozen – Am vergangenen Wochenende sind in Fulpmes im Stubaital die ARGE-ALP-Skiwettkämpfe 2025 ausgetragen worden. Die Südtiroler Delegation, bestehend aus 16 Athletinnen und Athleten (je 8 Buben und Mädchen) sowie acht Betreuerinnen und Betreuern, erreichte trotz einiger Ausfälle den ausgezeichneten dritten Rang in der Teamwertung unter zehn teilnehmenden Regionen.

Besonders hervorzuheben sind die Einzelleistungen: Carmen Gschliesser glänzte mit Rang vier im Slalom und Rang sechs im Riesenslalom.

Mattia Vinatzer platzierte sich als Sechster im Riesenslalom und Siebter im Slalom und erreichte damit in beiden Rennen die Top-Ten.

Francesca Miribung und Hannah Mahlknecht behaupteten sich ebenfalls unter den zehn Bestplatzierten mit Rang sechs im Slalom beziehungsweise Rang neun im Riesenslalom.

Die Südtiroler Skiathletinnen und -athleten zeigten damit eine starke Teamleistung und konnten ihr Land erneut erfolgreich in der alpinen Nachwuchsszene präsentieren.

Bezirk: Bozen

