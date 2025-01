Swiatek locker ins Melbourne-Halbfinale, auch Shelton weiter

Von: APA/dpa/Reuters

Iga Swiatek ist bei den Australian Open ins Halbfinale spaziert. Die Weltranglistenzweite gewann gegen die Amerikanerin Emma Navarro am Mittwoch mit 6:1,6:2 und hat im Turnierverlauf weiter keinen Satz abgegeben. Swiatek trifft im Duell um das Finale mit Madison Keys auf die nächste Amerikanerin. Die als Nummer 19 gesetzte Keys gewann gegen die Ukrainerin Elina Switolina nach Satzrückstand mit 3:6,6:3,6:4. Bei den Männern steht Ben Shelton in Melbourne erstmals im Halbfinale.

Der Amerikaner – die Nummer 21 des Turniers – gewann sein Viertelfinale gegen den ungesetzten Italiener Lorenzo Sonego mit 6:4,7:5,4:6,7:6(4). In der Runde der besten vier trifft Shelton auf den Sieger des anschließend ausgetragenen Viertelfinales zwischen Titelverteidiger Jannik Sinner und dem australischen Lokalmatador Alex de Minaur.

Swiatek auf Spuren von Graf

“Es war härter als es das Ergebnis aussagt”, sagte Swiatek, die in ihren fünf bisherigen Matches lediglich 14 Games ihrer Gegnerinnen zugelassen hat. Laut Datenanbieter Opta haben in der Geschichte des Grand-Slam-Turniers in Melbourne nur drei Spielerinnen bis zum Halbfinale weniger Spiele abgegeben, darunter die deutsche Tennis-Legende Steffi Graf 1989.

2022 stand die 23-jährige Swiatek in “down under” bereits im Halbfinale. Damals unterlag sie der Amerikanerin Danielle Collins. “Im Halbfinale zu stehen, ist großartig. Ich gebe Gas für mehr”, sagte die Polin nun. Gegen Keys hat sie von fünf Aufeinandertreffen vier für sich entschieden. “Madison ist eine großartige Spielerin mit viel Erfahrung”, lobte Swiatek ihre nächste Gegnerin. Das Duell findet ebenso am Donnerstag statt wie das zweite Halbfinale der Frauen zwischen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus und der Spanierin Paula Badosa.

Keys kämpft in Melbourne um dritten Finaleinzug

Keys kämpfte sich gegen Switolina in die Runde der besten Vier. Die aktuell bei zehn Siegen in Serie haltende 29-Jährige nimmt den dritten Anlauf, um in Melbourne erstmals das Finale zu erreichen. 2015 und 2022 scheiterte sie jeweils im Halbfinale. “Zehn Jahre später hier wieder im Halbfinale zu stehen, das macht mich wirklich stolz”, sagte die Amerikanerin, die bereits mit 14 Jahren auf der WTA-Tour aufgeschlagen hatte. Druck will sie nun keinen verspüren. “Ich bin an einem Punkt, an dem ich meine Karriere als das sehe, was sie bisher war. Es muss kein Grand Slam dabei sein, um zu sagen: ‘Ich habe einen wirklich guten Job gemacht und wirklich alles gegeben’.”

ÖTV-Talent Tagger im Viertelfinale

Im Feld der Juniorinnen sorgt Lilli Tagger für ein rot-weiß-rotes Erfolgserlebnis. Die 16-jährige Osttirolerin siegte im Achtelfinale gegen die Britin Mingge Xu mit 6:3,6:4. Im Viertelfinale trifft Tagger nun auf die topgesetzte australische Lokalmatadorin Emerson Jones.