Szczesny soll aus dem Ruhestand ins Barcelona-Tor wechseln

Szczesny soll in Katalonien anheuern

Von: APA/dpa

Nach der schweren Knieverletzung von Marc-André ter Stegen soll Wojciech Szczesny beim FC Barcelona im Tor übernehmen. Der 34-jährige Pole sei am Vormittag in Barcelona eingetroffen und habe dort bereits die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung absolviert, berichteten spanische Medien am Montag. Szczesny werde einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Der Keeper hatte seine Karriere im Sommer nach Ablauf des Vertrags bei Juventus Turin eigentlich für beendet erklärt.

Bei Barcelona spielt unter anderem Szczesnys Landsmann und langjähriger Nationalmannschaftskollege Robert Lewandowski. Mit Iñaki Peña im Tor erlitten die Katalanen am Samstag beim 2:4 bei Osasuna nach sieben Siegen zum Liga-Start die erste Niederlage der Saison. Ter Stegen hatte sich einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen, der Deutsche wurde bereits operiert.