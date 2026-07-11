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Tabakovic wird ein Bulle

Tabakovic wechselt von Hoffenheim nach Salzburg

Samstag, 11. Juli 2026 | 10:43 Uhr
Tabakovic wird ein Bulle
APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
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Von: apa

Haris Tabakovic kehrt in die heimische Fußball-Bundesliga zurück und wechselt von der TSG Hoffenheim zu Red Bull Salzburg. Das teilten beide Clubs am Samstag mit. Der Torjäger unterschrieb bei den Bullen einen Dreijahresvertrag bis 2029. Der 32-jährige Bosnier, der in Österreich bereits für Austria Lustenau und die Wiener Austria gekickt hatte und zuletzt an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen war, kam bei der WM zu einem Kurzeinsatz im Sechzehntelfinale gegen die USA (0:2).

Die kolportierte Ablösesumme soll bei etwa fünf Millionen Euro liegen. In etwa zwei Wochen wird Tabakovic bei den Salzburgern von Neo-Trainer Danny Röhl ins Mannschaftstraining einsteigen. “Wir haben nach einem klaren Profil für unser Sturmzentrum gesucht – einem Spieler, der uns sofort weiterhilft, Körpergröße sowie Persönlichkeit besitzt und weiß, wo das Tor steht. Haris bringt genau diese Komponenten mit”, sagte Marcus Mann, Geschäftsführer Sport des Liga-Dritten der abgelaufenen Saison. “Mit seiner Führungsqualität, Erfahrung und Physis wird er unserer jungen Mannschaft wichtige Impulse geben.”

Der in der Schweiz geborene Tabakovic war im Sommer 2024 als Torschützenkönig der 2. deutschen Bundesliga von Hertha BSC zu den Hoffenheimern gewechselt. Zuletzt war der 1,96 m große Mittelstürmer nach Mönchengladbach ausgeliehen worden, wo er in 32 Ligaspielen auf 13 Tore kam. “Aufgrund eines wirtschaftlich attraktiven Gesamtpakets haben wir uns jedoch gemeinsam mit Haris zu einem Transfer entschlossen”, sagte Paul Pajduch, Sportdirektor Lizenzmannschaft beim Österreicher-Club mit Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker.

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