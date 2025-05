Tabellenführer Napoli setzt in Lecce Siegesserie fort

Von: apa

SSC Napoli hat im Kampf um den “Scudetto” vorgelegt. Die Süditaliener gewannen am Samstag bei Lecce 1:0 (1:0) und bauten die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft zumindest für ein paar Stunden weiter aus. Napoli liegt sechs Punkte vor Inter Mailand, das im Abendspiel (20.45 Uhr) Hellas Verona empfängt. Sollten Marko Arnautovic und Co. straucheln, hätte Napoli drei Runden vor Schluss den Titel zum Greifen nahe.

Giacomo Raspadori erzielte in der 24. Minute den einzigen Treffer der Partie. Napoli feierte den vierten Sieg ohne Gegentor hintereinander.