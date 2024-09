Tamara Drescher kann nach dem Gewinn von Edelmetall jubeln

Von: ka

Valstagna/Meran – Tamara Drescher (20) vom SC Meran/Raika-Torggler hatte sich für die Kanuslalom-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse und U23 am Samstag auf der Brenta in Valstagna (Suganertal) viel vorgenommen. In den letzten Wochen und Monaten hat die Meranerin sehr viel trainiert und sich intensiv vorbereitet. Bei den Titelkämpfen wollte sie das umsetzen, was sie sich erarbeitet hat. Ihre Rechnung ist voll aufgegangen. Bei ihrem letzten Rennwochenende in dieser Saison konnte sie sich noch einmal über einen Medaillengewinn in einem Einzel-Rennen freuen und das schon zum 4. Mal.

Sie sicherte sich im Kajak-Einer der U23 hinter Agata Spagnol (Sacile) die Silbermedaille. In der allgemeinen Klasse paddelte sie als Vierte knapp an der Bronzemedaille vorbei. „Mit meiner Leistung in Valstagna bin ich sehr zufrieden. Ich konnte das umsetzen, was ich gelernt habe, und gewann mit einem guten Lauf im Finale in der U23 die Silbermedaille. In der allgemeinen Klasse belegte ich den guten 4. Platz“, freute sich Tamara Drescher. Ihre 2. Medaillen-Chance konnte die Meranerin im Kajak Cross heute nicht nutzen. Sie wurde in der U23 Fünfte und bei den Damen Siebte.

Carolin Schaller (26) vom SC Meran/Raika-Torggler belegte bei der Kanuslalom-Italienmeisterschaft im Kajak-Einer der Damen Platz 6 und lag damit 2 Ränge hinter Tamara Drescher. Die Cross-Italienmeisterschaft hat die Augsburgerin, die seit mehreren Jahren für den SC Meran gemeldet ist, ausgelassen. Beim nationalen Speed-Slalom belegte Schaller heute den guten 4. Platz. „Leider ist es mir bei der Kanuslalom-Italienmeisterschaft wieder nicht gelungen, wie bei allen Rennen in dieser Saison meine Leistung abzurufen“, bedauerte Carolin Schaller.

Eine sehr gute Leistung hat Marian Drescher (15), der jüngere Bruder von Tamara Drescher, beim nationalen Kanuslalom in Valstagna gebracht. Er hat im Kajak-Einer der U16 vor den beiden Lokalmatadoren Marco Bacchin und Riccardo Pontarollo klar gewonnen und ist damit für die Jugend-Italienmeisterschaft in 3 Wochen in Verona gut gerüstet. Beim nationalen Speed-Slalom belegte er im Kajak-Einer der U16 hinter Andrea Nardo (Bologna) Platz 2. “Mit dem heutigen Renntag bin ich sehr zufrieden. Ich konnte mit 2 guten Läufen das Rennen gewinnen und auch meine Konkurrenten der U18 schlagen”, sagte Marian Drescher nach seinem Sieg beim nationalen Kanuslalom in Valstagna. Nachstehend die Ergebnisse der Kanuslalom- und Kajak-Cross-Italienmeisterschaft: Kanuslalom, Kajak-Einer (K1), Damen, Endstand nach dem Finale: 1. Stefanie Horn (Marine-Sportgruppe) 99,83 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Agata Spagnol (Sacile) 100,41/0; 3. Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre) 101,70/2; 4. Tamara Drescher 105,49/2; 6. Carolin Schaller (beide SC Meran/Raika Torggler) 114,11/ 2. U23: 1. Spagnol 100,41/0; 2. Drescher 105,49/2. 3. Lucia Pistoni (Marine-Sportgruppe) 106,51/4.

Kajak Cross, K1, Damen: 1. Agata Spagnol (Sacile) 49,35 Sekunden; 2. Lucia Pistoni (Ivrea) 49,87; 3. Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre) 50,73; 7. Tamara Drescher (SC Meran) 56,71. U23: 1. Spagnol 49,35; 2. Pistoni; 5. Drescher 56,71.