Tamara Drescher will in Ivrea das EM-Ticket lösen 

Von: luk

Ivrea – Die Quali Italiens für die EM der allgemeinen Klasse und die Weltcups im Kanuslalom wird am Samstag beim ICF-Ranking-Kanuslalom auf der Dora Baltea in Ivrea (Piemont) beendet. Bereits am Freitag gibt es in Ivrea einen internationalen Kanuslalom, wobei als dritte Quali der erste Durchgang zählt. Beim ICF-Ranking-Kanuslalom am Samstag wird der bessere Lauf von Halbfinale und Finale als vierte Quali gewertet. Auch für die Slalom-Kanuten der U23 gibt es am Freitag die zweite Quali. Der bessere aus zwei Läufen wird als Quali gewertet.

In der Quali Italiens für die EM der allgemeinen Klasse und die Weltcups mischen mit Tamara Drescher (21) aus Meran und Carolin Schaller (27) aus Augsburg auch noch zwei Slalom-Kanutinnen des SC Meran/Raika-Torggler mit. Die besseren Karten für die EM-Qualifikation hat dabei nach ihrem zweiten Platz am Sonntag beim ICF-Ranking-Slalom in Tacen (Slowenien) Tamara Drescher. „Ich muss noch einmal die Prozente machen und dann bin ich theoretisch bei der EM fix dabei“, hofft Tamara Drescher, die sich in dieser Saison stark verbessert hat und in Ivrea noch mal ihr wahres Können zeigen will. Mit Stefanie Horn hat eine Slalom-Kanutin Italiens im Kajak-Einer mit ihren beiden Quali-Siegen in Tacen das EM-Ticket schon in der Tasche. Die Hauptgegnerinnen von Drescher im Kampf und die restlichen zwei EM-Tickets im Kajak-Einer werden vor allem die Berufspaddlerinnen Chiara Sabattini, Francesca Malagutti und Lucia Pistoni sein, die in Ivrea Heimvorteil genießen. Auch Carolin Schaller, die seit vier Jahren für den SC Meran paddelt, möchte bei der Vergabe der EM- und Weltcup-Tickets noch ein Wörtchen mitreden. Um sich für die WM zu qualifizieren, benötigen die Slalom-Kanutinnen Italiens die Teilnahme am Finallauf bei der EM oder den Weltcups.

Beim internationalen Kanuslalom in Ivrea gibt es am Freitag auch die zweite Quali in der U23. Tamara Drescher könnte mit einem erneuten Sieg in der Quali die Tickets für die Kanuslalom-EM und -WM der U23 bereits vorzeitig die Tickets lösen.