Target Competition eilt von Sieg zu Sieg

Erfolg in der Toskana

Von: mk

Mugello – Äußerst erfolgreich tourt das Südtiroler Motor-Rennsport Team Target Competition in diesem Sommer durch Europa.

Bereits im Juni hatte sich Marvin Klein am Hungaroring bei Budapest im Rahmen des Porsche Carrera Cup Deutschland den Sieg geholt. Der Franzose, der für Target Competition auch im Porsche Carrera Cup Italia antritt, wiederholte sich und setzte sich auch am vergangenen Wochenende durch.

In Mugello holte er sich zuerst die Pole Position, am Tag darauf sicherte er sich einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Start-Ziel Sieg.

Auch im zweiten Rennen lief es für die Fahrer des Südtiroler Teams hervorragend. Marvin Klein konnte sich mit P2 einen weiteren Podestplatz sichern.

Ein weiteres Glanzzeichen setzte der erst 17-jährige Janne Stiak. Bei 33 Teilnehmern errang er den ausgezeichneten sechsten Rang. Senna Van Soelen kam auf den sehr guten elften Platz.

In Mugello trat Target Competition auch zu den Rennen der TCR Italy an und auch hier war das Team aus Andrian erfolgreich: Im ersten Rennen holte sich Kim Hwarang die Pole und beendete anschließend das Rennen auf dem vierten Rang.

Im zweiten Rennen setzte sich Junesung Park auf einem Hyundai Elantra TCR durch. Der Koreaner fährt für das Team Solite, er und sein Fahrzeug werden aber von Target Competiton betreut. Von der Pole gestartet, konnte er sich bis zum Rennende behaupten und den Sieg heimfahren.

Ein extrem erfolgreiches Wochenende in der Toskana ging damit zu Ende. Nach so zahlreichen Erfolgen geht es nun bis Mitte August in die verdiente Sommerpause.