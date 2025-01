Tarjei Bø gewinnt Antholz-Krimi

Von: luk

Antholz – Tarjei Bø hat am Freitagnachmittag in Antholz den Herren-Sprint über 10 km hauchdünn für sich entschieden und nach dem Rennen offiziell bekanntgegeben, dass auch er, wie sein jüngerer Bruder Johannes Thingnes, zum Saisonende seine Karriere beenden wird. Der Norweger setzte sich in der Südtirol Arena mit nur 0,4 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid durch, das Podest komplettierte der „Azzurro“ Tommaso Giacomel.

Bei strahlendem Sonneschein boten die besten Biathleten der Welt den 12.000 Zuschauern in Antholz heute einen echten Krimi. Tarjei Bø gewann den Sprint nach einer fehlerfreien Schießeinlage nach 23.51 Minuten. Zweiter wurde sein Teamkollege Sturla Holm Laegreid, der beim Stehendanschlag zwar einmal patzte, auf den Skiern aber schneller war. Am Ende fehlten im 0,4 Sekunden zum Sieg.

Giacomel überzeugt vor heimischem Publikum

Aufs Podest stieg auch der Itraliener Tommas Giacomel. Der 24-jährige aus dem Trentino passierte am Ende mit der drittbesten Zeit die Ziellinie – und das, obwohl er zweimal in die Strafrunde musste. Eine Wahnsinns-Leistung von Giacomel, der in der Loipe sämtliche Athleten hinter sich ließ und im Ziel nur 2,6 Sekunden Rückstand aufwies. Nach dem Sieg in Ruhpolding im Massenstart ist es für Giacomel das zweite Stockerl in dieser Saison. Vierter wurde Martin Uldal, der wieder einmal ein bärenstarkes Mannschaftsergebnis der Norweger abrundete. Johannes Thingnes Bø musste sich diesmal hingegen nur mit Platz 9 begnügen und musste die Führung im Gesamtweltcup an Laegreid abgeben.

Lokalmatador Lukas Hofer aus Montal kam nach drei Schießfehlern als 29. ins Ziel. Von den weiteren Italienern konnte sich auch Didier Bionaz (16.), Elia Zeni (32.) und Daniele Cappellari (35.) für den Verfolgungswettkampf am Sonntag qualifizieren.

Die morgige Damen-Verfolgung ist für 13 Uhr angesetzt. Knapp zwei Stunden später, um 14:55 Uhr, findet die Herren-Staffel statt.

Biathlon-Weltcup in Antholz (ITA):

Männer, Sprint 10 km

1. Tarjei Bø (NOR) 23:51.0 Minuten (0 Fehlschüsse)

2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +0,4 (1)

3. Tommaso Giacomel (ITA) +2,6 (2)

4. Martin Uldal (NOR) +20,5 (1)

5. Dmytro Pidruchnyi (UKR) +22,0 (1)

6. Jakov Fak (SLO) +26,8 (0)

7. Vitezslav Hornig (CZE) +27,6 (0)

8. Eric Perrot (FRA) +29,3 (1)

9. Johannes Thingnes Bø (NOR) +35,7 (2)

10. Jonas Marecek (CZE) +39,2 (0)

11. Philipp Horn (GER) +39,3 (2)

12. Martin Ponsiluoma (SWE) +44,2 (3)

13. Tero Seppala (FIN) +49,8 (1)

14. Joscha Burkhalter (SUI) +50,6 (1)

15. Philipp Nawrath (GER) +52,0 (2)

16. Didier Bionaz (ITA) +57,2 (1)

29. Lukas Hofer (ITA) +1.32,2 (3)

32. Elia Zeni (ITA) +1.35,1 (1)

35. Daniele Cappellari (ITA) +1.36,4 (0)