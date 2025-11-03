TC Rungg steht zweimal ohne Punkte da

Von: Ivd

Rungg – Ein Wochenende ohne Punkte für die beiden Teams des Tennisclub Rungg im Rahmen des fünftenSpieltags der Serie A1 der Damen und Herren. Die Mädels unter der Leitung von Daniele Ceraudo und Damian Di Noto erleiden auf Sardinien ihre erste Saisonniederlage: gegen den TC Cagliari unterliegen sie mit 0:4 und verpassen so den vorzeitigen Gruppensieg in Kreis eins. Die Jungs von Manuel und Valerio Gasbarri hingegen ziehen vor heimischem Publikum in der Sportzone Rungg gegen Tabellenführer Massa Lombarda mit 1:5 den Kürzeren und rutschen vor dem letzten Matchday in Kreis drei auf einen Play-Out-Platz.

Die Frauen des TC Rungg Südtirol Kiku treten als Tabellenführer die knifflige Auswärtsfahrt zum ersten Verfolger nach Sardinien ohne Silvia Ambrosio und Angela Maria Fita Boluda an. Stattdessen rücken Dalila Spiteri und Julie Struplova in die Formation, die – wie gehabt – von Verena Meliss komplettiert wird. Spiteri bekommt es im Einzel auf Position 1 mit Top 150-Spielerin Nuria Brancaccio zu tun und bietet dieser einen erbitterten Kampf: jedoch geht die Partie trotz Doppel-Break-Vorsprung in Durchgang zwei mit 3:6, 5:7 verloren. Eine bereits im Hinspiel in Rungg überzeugende Alessandra Mazzola lässt Struplova beim 6:1, 6:3 nur wenig Chancen, weshalb Cagliari früh auf 2:0 stellen kann. Meliss und Barbara Dessolis liefern sich im Anschluss im Duell zweier Eigengewächsen einen Krimi, den letztere schlussendlich mit 3:6, 6:3, 7:6 für sich entscheidet. Es ist die erste Saisonniederlage für Meliss – im neunten bestrittenen Match. Somit ist die Begegnung nach den Einzelpartien bereits zugunsten der Gastgeberinnen gelaufen. Im Doppel kommt die junge Nachwuchshoffnung des TCR, Iris Tabarelli, zu ihrem Serie A1-Debüt – sie unterliegt an der Seite von Struplova dem Duo Nuria Brancaccio/Marcella Dessolis mit 1:6, 2:6. Den Überetscherinnen fehlt – einen Spieltag vor Schluss – weiterhin ein Punkt zum Gruppensieg.

Herren unterliegen Tabellenführer

In der Sportzone Rungg empfangen die Männer des TC Rungg Südtirol Yogurteria als Zweiter von Kreis drei, ohne Aushängeschild Stefano Napolitano, Tabellenführer Massa Lombarda in den heimischen Traglufthallen. Vor lautstarker, prächtiger Kulisse werfen die Jungs um Alexander Weis (er spielt, trotz anhaltender Probleme am linken Handgelenk, erneut ein Einzel) alles in die Waagschale, müssen dem Ligaprimus allerdings am Ende zum Gruppensieg und dem damit verbundenen Play-Off-Einzug gratulieren: Weis, Franco Agamenone und Maximilian Figl verlieren ihre Einzelspiele, einzig Legionär Michael Geerts kann sich gegen Jacopo Vasamì mit 7:6(10), 6:1 durchsetzen und hält die Hoffnungen auf Zählbares am Leben. Im Doppel wissen die Gastgeber mit starken Leistungen zu überzeugen – sie reißen das Publikum mit und kommen einem Remis tatsächlich sehr nahe: jedoch gehen beide Match-Tiebreaks verloren, weshalb am Ende ein, etwas zu hohes, 1:5 aus Südtiroler Sicht steht. Durch den 5:1-Erfolg von EUR Sporting Club im Parallelspiel bei Schlusslicht Sinalunga rutschen die Rungger Herren somit vor dem letzten Spieltag auf einen Play-Out-Platz ab.

Im Rahmen des sechsten und letzten Spieltags der Regular Season treffen die Überetscher Jungs, erneut zuhause, auf Sinalunga, um die noch vorhandene Chance auf den direkten Klassenerhalt zu nutzen. Die Ladies reisen zum TC Parioli, mit dem Ziel, den Gruppensieg zu fixieren.

Alle Resultate im Überblick

Serie A Damen: Kreis eins, 02.11.2025

TC Cagliari – TC Rungg Südtirol Kiku 4:0

Nuria Brancaccio – Dalila Spiteri 6:3, 7:5

Alessandra Mazzola – Julia Struplova 6:1, 6:3

Barbara Dessolis – Verena Meliss 3:6, 6:3, 7:6(3)

Brancaccio/Marcella Dessolis – Struplova/Iris Tabarelli 6:1, 6:2

TC Padova Argos – TC Parioli 1:3

Tabelle: Kreis 1 (nach fünf von sechs Spieltagen)

TC Rungg Südtirol Kiku (12 Punkte, 13:7 Matchbilanz) TC Cagliari (9 Punkte, 12:8 Matchbilanz) TC Padova Argos (4 Punkte, 8:12 Matchbilanz) TC Parioli (4 Punkte, 7:13 Matchbilanz)

Serie A1 Herren: Kreis drei, 02.11.2025

TC Rungg Südtirol Yogurteria – CTD Massa Lombarda 1:5

Alexander Weis – Lorenzo Rottoli 4:6, 6:3, 3:6

Franco G. Agamenone – Francesco Forti 2:6, 3:6

Michael L. P. Geerts – Jacopo Vasamì 7:6(10), 6:1

Maximilian Figl – Jacopo Bilardo 3:6, 6:7(2)

Marco Bortolotti/Figl – Forti/Vasamì 7:6(1), 4:6, 2-10

Geerts/Nicolò Toffanin – Rottoli/Bilardo 6:7(5), 6:4, 3-10

TC Sinalunga – EUR Sporting Club 1:5

Tabelle: Kreis drei (nach fünf von sechs Spieltagen)