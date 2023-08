Teenager Gauff gewinnt Tennis-Turnier in Cincinnati

Gauff siegte in Cincinnati

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat vor den US Open erstmals ein Tennis-Turnier der WTA-1000-Kategorie gewonnen. Die 19-Jährige besiegte am Sonntag im Endspiel von Cincinnati die Tschechin Karolina Muchova glatt mit 6:3,6:4. Sie feierte damit ihren insgesamt fünften Turniererfolg. Im Halbfinale hatte Gauff erstmals die polnische Weltrangliste-Erste Iga Swiatek bezwungen. Das Männer-Finale in Ohio bestreiten anschließend Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.