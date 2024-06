Jannik Sinner in Halle der “Winner”: Finalsieg über Hurkacz

Von: apa

Jannik Sinner hat seinen Aufstieg zur neuen Nummer eins der Tennis-Männer am Sonntag eindrucksvoll untermauert. Der 22-jährige Südtirol rang den als Nummer sechs gesetzten Polen Hubert Hurkacz beim ATP-500-Turnier in Halle nach 1:49 Stunden mit 7:6(8),7:6(2) nieder und freute sich rechtzeitig vor Wimbledon über den ersten Titel auf Rasen. Sinner holte nach den Australian Open, Rotterdam und Miami seinen schon vierten Saison-Titel, den insgesamt 14.

Hubi Hurkacz hits one of the shots of the year against Jannik Sinner in Halle.

Backwards facing slap shot winner against the world #1.

This can’t be real.

One of the most casually cool shot makers in tennis. 🇵🇱🥶

pic.twitter.com/a7KTET1eeQ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 23, 2024