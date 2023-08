Tennis-Nachwuchs ermittelte Landesmeister

St. Georgen – Über 500 Kinder haben in diesem Jahr am FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix teilgenommen. Nun wurden in St. Georgen die Landesmeister in den Kategorien U10, U13 und U18 ermittelt und die zahlreichen Zuschauer bekamen dabei spannende Begegnungen und hochklassiges Jugendtennis zu sehen.

Im Jahr 2010 konnte sich Südtirols Tennisstar Jannik Sinner den Landesmeistertitel in der VSS-Meisterschaft holen und wer weiß, ob eine*r der diesjährigen Landesmeister einmal ebenfalls eine Profikarriere im Tennis einschlagen wird. Vom großen Talent des Tennis-Nachwuchses konnte sich VSS-Obmann Paul Romen, Sektionsleiter Tennis von St. Georgen und Vorstandsmitglied des Nationalen Tennisverbandes (FITP) Roland Sandrin und VSS-Tennisreferentin Stefanie Unterweger sowie zahlreiche Zuschauer überzeugen. Der ASC St. Georgen sorgte dafür, dass alle Spiele von Donnerstag, 24. bis Sonntag, 27. August reibungslos über die Bühne gingen.

Gespielt wurde in den Altersklassen U18, U13, U10 und U8. Während der Fokus bei den Jüngsten der Fokus auf ihrer Vielseitigkeit und den Spaß ohne Ranglisten oder Ergebnisse liegt, ermittelten die Spieler*innen des der Kategorie U10 und älter die Saisonssieger. „Die Begeisterung für den Tennissport ist in Südtirol groß. Im Vordergrund steht bei der Meisterschaft aber die Vielseitigkeit und die Freude am Sport für die Kinder und Jugendlichen“, so Unterweger.

Bei den Buben holte sich Philipp Bodner (SSV Pfalzen) den Sieg und bei den Mädchen konnte sich Julia Ciechi (TC Gherdeina) behaupten. Nikolai Spirito vom ASV Völs wurde Landesmeister in der Kategorie U13 und der Vorjahressieger dieser Kategorie konnte sich heuer auch bei den Älteren behaupten. Der Terlaner Adrian Jackòw holte sich in diesem Jahr in der Kategorie U18 den Landesmeistertitel. Bei den Mädchen der Kategorie U13 schaffte es Theresa Gasser (TC Rungg) auf das höchste Treppchen und in der Kategorie U18 Mädchen heißt die neue Landesmeisterin Lara Stefanie Bodi (TC Auer).

Finalergebnisse des FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix 2023 in St. Georgen:

U10 (Jg. 2013 und jünger):

Mädchen: Julia Ciechi (TC Gherdeina) – Emma Marshall (TC Rungg) 4:2, 4:0

Buben: Philipp Bodner (SSV Pfalzen) – Patrick Lisciotto (TC Branzoll) 4:2, 4:1

U13 (Jg. 2010 und jünger):

Mädchen: Theresa Gasser (TC Rungg) – Nika Bekova (TC Rungg) 4:1, 4:0

Buben: Nikolai Spirito (ASV Völs) – Johann Jakomet Parolin (ATV Terlan) 4:0, 4:1

U18 (Jg. 2005 und jünger):

Mädchen: Lara Stefanie Bodi (TC Auer) – Clara Moltina (TC Mareo) 4:1, 4:0

Buben: Adrian Jackòw (ATV Terlan) – Eliah Engl (ASV Terenten) 4:3, 4:2