Tennis Serie C: Favoriten siegen weiter

Bozen – In der Serie C der Herren marschiert der TC Gherdeina von Sieg zu Sieg, während die beiden Mitfavoriten TC Bozen und St. Georgen erfolgreich in die Meisterschaft gestartet sind. Bei den Damen führt nach zwei Spieltagen Brixen und Meran die Tabelle an.

Der TC Gherdeina feierte bei den Herren im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Die Grödner setzten sich im Kreis A auswärts bei Schlusslicht TC Meran B erneut mit 6:0 durch. Mitfavorit TC Bozen ist ebenfalls mit einem 6:0 in die Meisterschaft gestartet: Die Weiß-Roten um Alexander Weis konnten sich im Stadtduell gegen den noch punktelosen TC Gemeinde Bozen behaupten. Im Kreis B schoss Favorit Meran A heute Aufsteiger Völs mit 6:0 vom Feld. Aufstiegskandidat ASC St. Georgen gewann hingegen sein Auftaktmatch in Brixen klar mit 5:1. Den Ehrenpunkt der Bischofsstädter holte Michael Kerschbaumer gegen Lorenzo Di Maro.

Bei den Damen führt Brixen und Meran nach zwei Spieltagen punktegleich mit sechs Zählern die Tabelle an. Die Passerstädterinnen mit Marion Viertler schickten Aufsteiger Lana mit 3:1 nach Hause, Brixen siegte hingegen zu Hause gegen Bruneck klar mit 4:0. TC Gemeinde Bozen zwang Schlusslicht Rungg mit 3:1 in die Knie. Am dritten Spieltag am 2. Mai kommt es zum direkten Duell zwischen den beiden Spitzenreitern Meran und Brixen.

Ergebnisse Serie C – 2. Spieltag:

Herren Gruppe A:

TC Meran B – TC Gherdeina 0:6

Jonas Masten (3.1) – Patric Prinoth (2.4) 2:6, 0:6

Renato Ercolani (3.4) – Erwin Tröbinger (2.4) 1:6, 6:2, 1:6

Leonardo Kofler (3.5) – Gabriel Moroder (2.7) 2:6, 1:6

Andrea Arnoldi (4.3) – Andrea Anselmi (3.1) 4:6, 1:6

Ercolani/Arnoldi – Prinoth/Tröbinger 4:6, 1:6

Masten/Kofler – Moroder/Anselmi 1:6, 1:4, Aufgabe Meran

TC Gemeinde Bozen – TC Bozen 0:6

Marcel Zimmermann (2.8) – Alexander Weis (2.2) 6:4, 5:7, 6:7(2)

Mirko Zöschg (2.8) – Jonas Greif (2.4) 3:6, 4:6

Riccardo Pinotti (3.2) – Tobias Tappeiner (2.7) 0:6, 3:6

Kevin Friesenecker (3.3) – Stefan Knapp (3.1) 1:6, 2:6

Zöschg/Friesenecker – Knapp/Mattia Padovani 4:6, 4:6

Alex Eccel Trappolin/Manuel Eccel Trappolin – Greif/Tappeiner 1:6, 4:6

spielfrei: TC Rungg

Tabelle

1. TC Gherdeina 6 Punkte (12:0)

2. TC Bozen 3 (6:0) -1 Spiel

3. TC Rungg 3 (4:2) -1 Spiel

4. TC Meran B 0 (2:10)

5. TC Gemeinde Bozen 0 (0:12)

Herren Gruppe B:

ATC Völs – TC Meran A 0:6

Martin Mair (2.8) – Dominik Wirlend (2.2) 1:6, 1:6

Johannes Köb (3.2) – Lukas Holzner (2.6) 1:6, 3:6

Armin Graus (3.2) – Matteo Rizzi (2.7) 2:6, 2:6

Philipp Federer (4.3) – Matthias Wolf (3.1) 0:6, 0:6

Köb/Graus – Wolf/Alessandro Ercolani 1:6, 3:6

Mair/Federer – Wirlend/Holzner 4:6, 0:6

Tennis Brixen – ASC St. Georgen 1:5

Michael Kerschbaumer (2.6) – Lorenzo Di Maro (2.4) 6:3, 6:0

Yannick Pfleiderer (2.6) – Marco Di Maro (2.4) 2:6, 0:6

Daniel Gitzl (2.8) – Christian Fellin (2.5) 4:6, 2:6

Markus Fink (3.4) – Thomas Berger (2.8) 3:6, 2:6

Pfleiderer/Gitzl – Fellin/Berger 1:6, 4:6

Kerschbaumer/Alexander Hornof – L. Di Maro/M. Di Maro 6:4, 2:6, 4:10

spielfrei: ASV Partschins

Tabelle

1. TC Meran A 6 Punkte (11:1)

2. ASV Partschins 3 (6:0) -1 Spiel

3. ASC St. Georgen 3 (5:1) -1 Spiel

4. Tennis Brixen 0 (2:10)

5. ATC Völs 0 (0:12)

Damen:

ASV Lana – TC Meran 1:3

Franziska Daum (2.7) – Marion Viertler (2.3) 0:15, Aufgabe Daum

Martina Broggi (3.1) – Teresa Schwienbacher (2.7) 7:5, 6:4

Lisa Adami (4NC) – Alessia Piccoliori (2.7) 6:4, 1:6, 0:6

Broggi/Adami – Viertler/Piccoliori 2:6, 2:6

Tennis Brixen – ATC Bruneck 4:0

Sarah-Rebecca Sekulic (2.2) – Tamara Berger (3.1) 6:0, 6:0

Silvia Saccani (2.6) – Iris Villgratter (3.2) 6:3, 6:4

Aileen Anna Markart (3.1) – Chiara Sabbadini (3.2) 7:5, 6:3

Sekulic/Greta Zwerger – Berger/Villgratter 6:0, 6:0

TC Gemeinde Bozen – TC Rungg 3:1

Sophie Walzl (2.5) – Simone Kraner (3.1) 7:5, 4:6, 6:3

Magdalena Santer (2.7) – Nina Meskova (3.2) 6:2, 6:4

Anna Costaperaria (2.7) – Margherita Dapunt (3.4) 6:1, 6:0

Peer/Costaperaria – Kraner/Matuella 3:6, 4:6

Tabelle

1. Tennis Brixen 6 Punkte (7:1)

2. TC Meran 6 (7:1)

3. TC Gemeinde Bozen 4 (5:3)

4. ATC Bruneck 1 (2:6)

5. ASV Lana 0 (2:6)

6. TC Rungg 0 (1:7)