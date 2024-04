Tennis-Star Nadal auch nicht in Monte Carlo

Nadal kann auch in Monte Carlo nicht antreten

Tennis-Altstar Rafael Nadal hat auch seine Teilnahme für das am Sonntag beginnende ATP-1000-Turnier in Monte Carlo absagen müssen. “Einfach gesagt, mein Körper lässt es nicht zu”, schrieb der 37-jährige Spanier in den sozialen Medien.

Nadal hatte fast ein Jahr lang aufgrund einer komplizierten Hüftverletzung pausieren müssen, ehe er im Jänner in Australien auf die ATP Tour zurückkehrte. Nach zwei Siegen am Turnier in Brisbane wurde er jedoch von der nächsten Verletzung gestoppt. Seither hat der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger keinen Ernstkampf mehr bestritten.

Die großen Ziele von Nadal in seiner letzten Saison als Profi sind das French Open Ende Mai und die ebenfalls in Paris auf Sand ausgetragenen Olympischen Sommerspiele.