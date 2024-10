Tennisfest im Zeichen der Rekorde

Von: mk

Kaltern – Am Samstag feierte der Südtiroler Tennis- und Padelverband FITP auf der Anlage des TC Kaltern seinen glanzvollen Saisonabschluss im Rahmen des Tennisfests 2024. Präsident Richard Weissensteiner zeigte sich beeindruckt von der außergewöhnlichen Resonanz der diesjährigen Tennissaison und bedankte sich bei den zahlreichen Tennisenthusiasten, die aus nah und fern nach Kaltern gekommen waren. Mit insgesamt 63 Open-Turnieren und 14 Jugendturnieren blickt der Verband auf eine Rekordsaison zurück, die sowohl in der Organisation als auch in der Teilnehmerzahl neue Maßstäbe setzte.

Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme von 474 Mannschaften, die in den verschiedenen Meisterschaften antraten. Zudem verzeichnete der Verband mit 7.499 eingeschriebenen Mitgliedern einen neuen Mitgliederrekord. Im Rahmen des festlichen Events wurden 46 Pokale, zwölf Ehrentafeln und 31 Diplome an die verdienten Gewinner und Vereine überreicht.

Die Moderation der Preisverleihung übernahm der Präsident des CONI Südtirol, Alex Tabarelli, der mit einer gelungenen Mischung aus Humor und Professionalität durch das Event führte. Der TC Kaltern, unter der Leitung von Präsidentin Brigitte Abram sowie Maurizio Borsa und dem Sportassessor Werner Maier, erwies sich erneut als perfekter Gastgeber für dieses große Saisonfinale.

Ein besonderes Highlight war die Ehrung von Roland Sandrin, der erneut mit den meisten Stimmen in den Ausschuss des nationalen Verbands FITP gewählt wurde. Seine Verdienste und sein Einsatz für den Verband wurden dabei besonders gewürdigt. Auch Nadia, aus dem Büro des Landeskomitees, erhielt lobende Worte für ihre wertvolle Unterstützung und ihr Engagement.

Die Tennisschulen in Südtirol verzeichnen weiterhin großen Zulauf, was nicht zuletzt dem enormen Erfolg von Jannik Sinner zu verdanken ist, der als Aushängeschild des italienischen Tennissports viele junge Menschen begeistert. Präsident Weissensteiner äußerte die Hoffnung, dass die jüngsten Turbulenzen rund um Sinners Dopingvorwürfe bald geklärt sein werden.

Italienische Spieler dominieren mittlerweile die Weltranglisten, und Italien darf sich als führende Tennisnation feiern. Allerdings wurde auch auf den akuten Mangel an Tennisplätzen – insbesondere in der Stadt Bozen und in den Wintermonaten – hingewiesen.

In Gedenken an die kürzlich verstorbene italienische Tennislegende Lea Pericoli wurde eine bewegende Gedenkminute abgehalten.

Das Tennisfest 2024 setzte einen würdigen Schlusspunkt hinter eine überaus erfolgreiche Saison und verdeutlichte einmal mehr die wachsende Begeisterung für Tennis und Padel in Südtirol.

Die Sieger im Überblick

Under 10

· Sieger (Buben): Oberarzacher Simon

· Siegerin (Mädchen): Ghotra Hargun Kaur

· Finalist (Buben): Market Damian

· Finalistin (Mädchen): Goller Nora

Under 11

· Sieger (Buben): Gufler David

· Siegerin (Mädchen): Bircea Carolina Greta

· Finalist (Buben): Carpi Fabian

· Finalistin (Mädchen): Ciechi Julia

Under 12

· Sieger (Buben): Christanell David

· Siegerin (Mädchen): Beckova Nika

· Finalist (Buben): Jakomet Parolin Johann

· Finalistin (Mädchen): Zanellati Giulia

Under 13

· Sieger (Buben): Dolcetta-Capuzzo Pietro

· Siegerin (Mädchen): Marth Lilli

· Finalist (Buben): Kirchlechner Lukas

· Finalistin (Mädchen): Di Gallo Teresa

Under 14

· Sieger (Buben): Bassetto Filip

· Siegerin (Mädchen): Brugger Marie

· Finalist (Buben): Huber Moretti Edoardo

· Finalistin (Mädchen): Gluderer Ida Marie

Under 15

· Sieger (Buben): Hinteregger Fabian

· Siegerin (Mädchen): Matuella Finja

· Finalist (Buben): Haller Daniel

· Finalistin (Mädchen): Degli Angeli Greta

Under 16

· Sieger (Buben): Dallapiazza Thomas

· Finalist (Buben): Palla Maximilian

Open

· Sieger (Herren): Palla Lukas

· Siegerin (Damen): Selle Sofia

· Finalist (Herren): Andergassen Jakob

· Finalistin (Damen): Peer Lisa

3. Kategorie

· Sieger (Herren): Palla Maximilian

· Siegerin (Damen): Hellrigl Sarah

· Finalist (Herren): Christanell Hannes

· Finalistin (Damen): Psenner Laura

4. Kategorie

· Sieger (Herren): Andergassen Patrick

· Siegerin (Damen): Tabarelli Vera

· Finalist (Herren): Meletti Luca

· Finalistin (Damen): Göller Martina

Lady 50

· Siegerin: Tabarelli Vera

· Finalistin: Eisenstecken Daniela

Over 40

· Sieger (Herren): Koeb Alexander

· Finalist (Herren): Moser Oliver

Over 50

· Sieger (Herren): Greif Florian

· Finalist (Herren): Borgogoni Stefano

Over 55

· Sieger (Herren): Laimer Stefan

· Finalist (Herren): Piliego Marco

Over 60

· Sieger (Herren): Plunger Peter

· Finalist (Herren): Boscolo Luciano

Over 70

· Sieger (Herren): Pircher Karl

· Finalist (Herren): Tommasini Franco

Doppel Herren

· Sieger: Andergassen Jakob / Palla Lukas

· Finalisten: Vanzetta Samuel / Vinatzer Kevin

Doppel Mixed

· Sieger: Andergassen Jakob / Selle Sofia

· Finalisten: Unterthiner Jan / Peer Lisa

Mannschaften:

Under 10 Mixed

· ATC Passeier A

o Platter Valentin

o Selle Franco

o Gufler Justin

o Ghotra Hargun Kaur

Under 12 Buben

· TC Rungg

o Venturini Matteo

o Riedmüller Matteo

o Obrist Max

o Psenner Lukas

o Prantl Liam

o Unterhofer Toni

Under 12 Mädchen

· RC Rungg A

o Beckova Nika

o Matuella Vicky

o Marth Thea

o Menegot Rebecca

Under 14 Buben

· TC Rungg A

o Dolcetta-Capuzzo Pietro

o Kirchlechner Lukas

o Burger Jan

o Lisciotto Julian

o Pfeifer Jonas

Under 14 Mädchen

· ATC Passeier

o Marth Lilli

o Brugger Marie

Under 16 Buben

· TC Rungg A

o Cona Mattia

o Tiego Leonardo

o Vanzetta Samuel

Under 16 Mädchen

· TC Rungg

o Tabarelli Iris

o Psenner Laura

o Plattner Eva Marie

RED ATC Bruneck

· Vittur Jakob

· Freguglia Luis

· Oberjakober Lenny

GREEN ATC Neumarkt

· Goller Lena

· Casagrande-Schwabl Maximilian

· Goldner Aaron

SUPERORANGE ATC Passeier A

· Gufler Justin

· Lageder Charly

· Pöhl Philipp

· Pixner Tobias

· Ghotra Hargun Kaur

D1 Herren

· TC Rungg

o Cona Mattia

o Pezzei Philipp

o Vanzetta Samuel

o Tiego Leonardo

o De Bellis Filippo

o Dallapiazza Thomas

o Cesare Elia

D1 Damen

· ATC Passeier

o Raffl Jana

o Marth Lena

o Mair Linda

o Hellrigl Sarah

D2 Herren

· ASV Lana Raika A

o Rizzi Matteo

o Bini Zoeschg Leon

o Gapp Hannes

o Panicucci Luca

o Pavia Manuel

o Huber Moretti Edoardo

o Gualterotti Samuel

D2 Damen

· ATC Passeier

o Marth Lilli

o Brugger Marie

D3 Herren

· ATC Neumarkt

o Hofauer Quirin Paul

o Mayr Klaus

o Zambaldi Patrick

o Dibiasi Klaus

o Plunger Peter

o Ebner Günther

o Zanotti Robert

o Anegg Mauro

o Benini Paolo

o Scalet Andrea

o Gallippi Alberto

D3 Damen

· ASV Lana Raika

o Broggi Martina

o Panin Lucia

o Gluderer Ida Marie

o Innerebner Anna

D4 Herren

· DLF Merano A

o Foschi Francesco

o Illmer Hannes

o Marchiodi Michele

o Racaniello Tony

o Schnitzer Dominik

o Sulpizi Massimiliano

o Werth Manuel

o Zambelli Alex

o Zambelli Umberto Paolo

D4 Damen

· TC Ratschings A

o Auckenthaler Sarah

o Fleckinger Stefanie

o Siller Renate

o Strickner Christina

o Lungkofler Lorena

Over 40

· TV Ahrntal

o Beggiato Markus

o Leiter Armin

o Auer Thomas

o Mair Franz

o Elzenbaumer Robert

o Marcher Heini

Over 45

· TC Bronzolo

o Carpi Luca

o Dallapiazza Luca

o Marinelli Andrea

Over 45 Lim. 4.3

· TC Bozen

o Coser Alessandro

o Binco Antonio

o Francia Fabrizio

o Eisenstecken Bruno

o Laimer Stefan

o Laichner Christoph Friedrich

o Casale Franco

o Snajdr Peter

Over 50

· TC Bozen

o Pesarin Michele

o Bucciarelli Marco

o Larcher Gianni

o Morelli Claudio

o Bacher Patrick

o Garbin Umberto

o Valerio Ferdinando

o Pisante Pietro

Over 55

· CT Torbole

o Riccardi Massimiliano

o Galler Andrea

o Ischia Paolo

Over 60

· TC Moena

o Piazzi Severino

o Deville Adolfo

o Crestanello Roberto

o Bosin Franco

o Caldart Mirco

o Grasser Pierluigi

Over 65

· Le Arcade Grillo

o Casagranda Ugo

o Giua Ferdinando Antonio

o Ruggieri Antonio

o Russolo Marco

Over 70

· TC Bozen

o Zanella Armando

o Tommasini Franco

o Crepaz Roberto

Lady 40

· ATC Ladina

o Pezzedi Heliane

o Profunser Tanya

o Fontanella Valentina

Lady 40 Lim. 4.4

· ASC Sarntal Tennis Raiffeisen

o Messner Monika Karolina

o Vasselai Brigitta Ida

o Stauder Tanja Tiziana

o Kousminscki Andrea

o Perkmann Monika

Lady 45

· ASV Marling

o Tavernini Miriam

o Frühauf Maria

o Protti Barbara

o Lapper Alexandra

o Chizzola Walpurga

Südtirolpokal 2023

3. Kategorie

· TC Kaltern A

o Andergassen Jakob

o Unterthiner Jan

o Borsa Andrea

o Palla Maximilian

o Tschager Laura

o Andergassen Hannah

4. Kategorie

· ASV Vahrn A

o Curcio Alessandro

o Rainer Peter

o Überegger Florian

o Strasser Max

o Wiesflecker Tanja

o Kraler Andrea

o Putzer Tobias