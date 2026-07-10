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Merlier in Bordeaux nicht zu schlagen

Tim Merlier gewinnt im Sprint Tour-Flachetappe nach Bordeaux

Freitag, 10. Juli 2026 | 17:23 Uhr
Merlier in Bordeaux nicht zu schlagen
APA/APA/AFP/JEFF PACHOUD
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Von: apa

Der Belgier Tim Merlier hat im Massensprint die siebente Etappe der Tour de France für sich entschieden. Der 33-jährige Soudal-Profi behauptete sich am Freitag nach flachen 175 km von Hagetmau in Bordeaux vor dem Norweger Sören Waerenskjold (Uno-X) und Biniam Girmay (NSN) aus Eritrea. Für Merlier ist es der vierte Tour-Tagessieg nach Erfolgen 2021 und im Vorjahr. In der Gesamtwertung änderte sich am Tag nach der Machtdemonstration von Tadej Pogacar in den Pyrenäen nichts.

Der slowenische Titelverteidiger führt weiterhin 2:42 Minuten vor Jonas Vingegaard. Dritter ist sein UAE-Teamkollege Isaac del Toro, der 3:27 zurückliegt. Auch am Samstag ist auf dem Weg von Perigueux nach Bergerac (180,4 km) ohne schwierige Bergwertungen kein Kampf der Klassementfahrer zu erwarten.

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