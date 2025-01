Tiroler Ebster auf drittletzter Dakar-Etappe auf Rang drei

Von: apa

Der Tiroler Tobias Ebster hat auf der drittletzten Etappe der Dakar-Rallye als Dritter seine bisher beste Platzierung eingefahren. Der KTM-Privatfahrer lag nach der 117 km langen Sonderprüfung von Haradh nach Shubaytah 2:21 Minuten hinter dem ebenfalls in der Rally2-Klasse fahrenden südafrikanischen Sieger Michael Docherty. In der Gesamtwertung ist Ebster auf dem neunten Platz zu finden. Voran liegt weiter der Australier Daniel Sanders.

Der KTM-Werksfahrer beendete das 10. Teilstück der diesjährigen Dakar als Elfter und liegt bei noch zwei ausstehenden Etappen nun 16:31 Minuten vor seinem ersten Verfolger Tosha Schareina (Honda) aus Spanien. Ebster ist hinter dem Spanier Edgar Canet (Gesamt-Achter) zweitbester Fahrer in der Rally2.

Bei den Autos übernahm der Südafrikaner Henk Lategan wieder die Gesamtführung. Der Toyota-Fahrer luchste dem Saudi Yazeed Al-Rajhi den am Dienstag verlorenen ersten Platz ab. Beim Sieg des Spaniers Nani Roma (Ford) taktierte Lategan erfolgreich. Er beendete die Etappe als 24. mit über neun Minuten Vorsprung auf seinen Konkurrenten und Markenkollegen und vermied, am Donnerstag als einer der Ersten in die Etappe zu müssen. Lategan hat derzeit 2:27 Minuten Vorsprung auf Al-Rajhi.