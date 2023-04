„Tiroler Sportfamilie hat erneut herausragende Erfolge erzielt“  

Innsbruck – Von der Loipe oder der Skipiste über das Tanzparkett bis hin zur Ringermatte und der Kletterwand – nahezu alle möglichen Beläge bieten für die Tiroler AthletInnen ein gutes Pflaster. Das wurde auch bei der diesjährigen Meisterehrung, die heute, Freitagabend, im Congress Innsbruck stattgefunden hat, deutlich. Insgesamt 385 AthletInnen und Teams, die im vergangenen Jahr bei Tiroler Meisterschaften, Österreichischen Meisterschaften und internationalen Bewerben Erfolge gefeiert haben, wurden in einem würdigen Rahmen geehrt.

„Tirol ist und bleibt ein begeistertes und erfolgreiches Sportland. Siege bei Staatsmeisterschaften, Welt- und Europameistertitel, Olympiamedaillen – die Erfolge der Tiroler Aushängeschilder können sich mehr als sehen lassen. Sport nimmt in unserer Gesellschaft einen enormen Stellenwert ein. Erfolge basieren auf der wertvollen und oft ehrenamtlichen Arbeit der rund 2.500 Sportvereine in unserem Land. Mein Dank gilt allen Sportlerinnen und Sportlern, den Verantwortlichen und allen, die sich im Sport engagieren“, gratuliert LH Anton Mattle im Rahmen der Meisterehrung den Geehrten und dankt gleichzeitig allen Menschen in Tirol, die sich für den Sport einsetzen.

Auch Sportreferent LHStv Georg Dornauer spricht bei der Veranstaltung in der Dogana allen Ausgezeichneten seine höchste Anerkennung aus und betont darüber hinaus die Bedeutung des Nachwuchs- und Behindertensports in Tirol: „Gerade die Bewegung und das Engagement in Sportvereinen ist für die Entwicklung junger Menschen wichtig. Denn der Sport vermittelt stets Fairness, Freundschaft und Solidarität. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass ein Drittel aller Mitglieder in Sportvereinen Kinder und Jugendliche sind. Mit den vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Trainern und Trainerinnen wird heute die Begeisterung der jungen Sportlerinnen und Sportler geweckt und damit die Grundlage für unsere Top-Athleten von morgen geschaffen. Darüber hinaus gilt es auch hervorzuheben, dass der Behindertensport in Tirol in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erfahren hat. Die Integration von Menschen mit Behinderung und das individuelle Eingehen auf die damit verbundenen besonderen Bedürfnisse sind ein Zeichen für das Funktionieren der Gesellschaft in unserem Land. Die Erfolge zeugen zudem von der Professionalität, mit der für den Tiroler Sport und in der Tiroler Sportlandschaft gearbeitet wird. Ihnen allen möchte ich meine höchste Wertschätzung aussprechen und für ihren Einsatz und ihre Hingabe danken.“

Land Tirol fördert Sport auf mehreren Schienen

Seitens des Landes Tirol wird der Sport umfassend gefördert. In den Jahren 2022 und 2023 wurden jeweils rund zwölf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Darin enthalten sind beispielsweise Förderungen für Neu-, Aus- und Umbauten von Sportstätten, die Jugend- und Spitzensportförderung sowie die Förderung von Sportveranstaltungen. Darüber hinaus werden laufende Initiativen zur allgemeinen Bewegungssteigerung auf den Weg gebracht, wie beispielsweise die aktuelle „Beweg dich Tirol Tour“ oder der Tiroler Schulsportservice.

Factbox Meisterehrung für die Erfolge 2022

6 Olympiamedaillen-GewinnerInnen: Lukas Greiderer, Michael Matt, Manuel Fettner, Wolfgang Kindl, Lorenz Koller, Madeleine Egle

3 WeltmeisterInnen: Emily Kern, Laura Pegutter, Martin Falch

4 Junioren-WeltmeisterInnen: Ricarda Ruetz, Jonas Schuster, Franziska Gstrein, Laura Kollenda

2 Gesamt-Weltcup-Siege: Wolfgang Kindl, Hannes Angerer

2 Europacup-Siege: Christina Ager, Franziska Gritsch

2 Europameister: Jakob Schubert, Wolfgang Kindl

Rund 100 Österreichische Staatsmeister

Über 250 Tiroler Meister

60 Sportarten bei Meisterehrung (Tiroler Meisterschaften, Österreichische Staatsmeisterschaften, internationale Bewerbe)