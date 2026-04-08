Titelverteidiger Paris und Atletico vor Halbfinaleinzug

Von: apa

Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Atletico Madrid stehen in der Fußball-Champions-League vor dem Einzug ins Halbfinale. Die Franzosen entschieden das Viertelfinal-Hinspiel gegen Liverpool am Mittwoch im Prinzenpark souverän 2:0 für sich, die Madrilenen setzten sich beim FC Barcelona auch 2:0 durch. Die Rückspiele sind am kommenden Dienstag angesetzt. Bereits am Dienstag hatten Bayern München (2:1 bei Real Madrid) und Arsenal (1:0 bei Sporting Lissabon) Siege gefeiert.

Desire Doue (11.) und Khvicha Kvaratskhelia (65.) trafen für PSG, für Liverpool war die Reise nach Paris der nächste Rückschlag nach zuletzt schwachen Vorstellungen in den nationalen Bewerben. Eine effiziente Atletico-Elf jubelte im Camp Nou nach Toren von Julian Alvarez (45.) und Alexander Sörloth (70.). Die Katalanen agierten nach Rot für Pau Cubarsi (44.) lange in Unterzahl und blieben trotz eines klaren Chancenplus ohne Treffer.

PSG nach frühem Tor auf Kurs

PSG hatte sich in den vergangenen Jahren als England-Schrecken bewiesen. Chelsea war für die Equipe von Luis Enrique im Achtelfinale kein richtiger Gegner. Liverpool versuchte im Prinzenpark das Heil in einer kompakten Defensive, eine Fünferkette sollte die Räume für Ousmane Dembele und Co. eng machen. Die Taktik ging nur zehn Minuten auf, ehe die Hausherren anschrieben. Doue zog in Liverpools Strafraum ab, sein leicht abgefälschter Schuss senkte sich über Liverpools machtlosen Torhüter Giorgi Mamardashvili ins Netz.

PSG ging im Gegenpressing weiter aggressiv zu Werke. Die immer besser in Form kommenden Franzosen hatten deutlich mehr Ballbesitz und hätten die Führung bis zur Pause ausbauen können. Doues Abschluss fiel jedoch zu zentral auf Mamardashvili aus, auch Dembele ließ kurz vor dem Halbzeitpfiff noch eine Möglichkeit aus. Liverpool war noch im Spiel. Die Reds näherten sich dem gegnerischen Strafraum einige Male an, richtig gefährlich aufs Tor schossen die Engländer aber kein einziges Mal.

Liverpool war bemüht, PSG aber deutlich näher am 2:0. Dembele schoss aus elf Metern noch über das Gehäuse, ehe Joao Neves per Idealpass Kvaratskhelia fand. Der Georgier ließ im Strafraum alle aussteigen und vollendete. Liverpool wankte und hatte kurz darauf das 0:3 vor Augen. Das vermeintliche Elfmeter-Foul von Ibrahima Konate an Warren Zaire-Emery wurde nach einem Eingriff des VAR jedoch wieder zurückgenommen (73.). Der Druck auf Liverpool-Trainer Arne Slot wird sich wohl weiter erhöhen.

Barcelona drückt, Atletico trifft

In Barcelona bot sich den Zuschauern im fünften Saisonduell der beiden Teams von der ersten Minute an ein Schlagabtausch. Marcus Rashford bzw. Alvarez hatten schon in den ersten Minuten Chancen auf die Führung. Ein Tor von Rashford nach etwas mehr als einer Viertelstunde wurde aufgrund einer knappen Abseitsstellung von Vorbereiter Lamine Yamal aberkannt. Barcelona hatte die Kontrolle über die Partie – bis zur 43. Minute.

Nach einem Pass von Alvarez auf Giuliano Simeone traf Cubarsi den Atletico-Stürmer als letzter Mann am Bein. Referee Istvan Kovacs gab zunächst Gelb, nach VAR-Intervention und dem Gang zum TV-Schirm besserte der Rumäne auf Rot für den Barca-Verteidiger aus. Die Katalanen wurden kurz darauf doppelt bestraft: Alvarez trat den fälligen Freistoß aus zentraler Position und senkte den Ball genau unter die Latte. Für den argentinischen Weltmeister war es sein neunter Treffer in der laufenden Champions-League-Saison.

Barcelona wollte den Rückstand auch in Unterzahl ausmerzen. Rashford traf das Außennetz, dann streifte ein Freistoß des Engländers die Latte. Atleticos starker Schlussmann Juan Musso verhinderte für sein Team mit den Fingerspitzen Schlimmeres. Atletico fand aus der Bedrängnis heraus wieder den Weg zum Erfolg. Der zehn Minuten davor eingewechselte Sörloth verwertete eine Flanke per Volley zum 2:0. Barcelona schoss auch danach fast wütend auf Musso. Ein Erfolgserlebnis blieb für die Elf von Hansi Flick bei 21 Schüssen Richtung Tor jedoch aus.