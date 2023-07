Tolle Leistungen von drei SCM-Nachwuchs-Slalomkanuten

Meran – Lars Aaron Senoner gewinnt in Bratislava in der U14 im Canadier-Einer – Marian Drescher und Annika Zoe Senoner werden Zweite im Kajak-Einer der U16.

Beim Danubia Cup der Nachwuchs-Slalomkanuten in Cunovo bei Bratislava (Slowakei) ließen am Sonntag 3 junge Slalomkanuten vom SC Meran/Raika-Torggler bei ihrem Start in der italienischen Jugend-Nationalmannschaft aufhorchen. Lars Aaron Senoner gewann im Canadier-Einer der U14. Marian Drescher wurde im Kajak-Einer der U16 Zweiter und auch Gesamtzweiter in dieser Bootsklasse. Annika Zoe Senoner wurde am Sonntag ebenso Zweite im Kajak-Einer der U16.

Lars Aarn Senoner konnte in Bratislava bei seiner 1. Teilnahme in der Jugend-Nationalmannschaft nach verpatztem Start mit seinem Sieg im C1 der U14 zeigen, dass er in der Canadier-Disziplin auch international vorne mitmischen kann.“Die Teilnahme in beiden Disziplinen ist manchmal etwas anstrengend. Heute hat es sich aber ausgezahlt. Ich freue mich sehr über meinen 1. internationalen Sieg“, strahlte Lars Aaron Senoner. Im Kajak-Einer der U14 verpasste er als Fünfter das Podest. Der junge SCM-Paddler wird in Zukunft mehr seinen Fokus auf die Canadier-Disziplin legen, die in Meran noch keine große Tradition hat.

Marian Drescher hat mit seinem zweiten Platz am Sonntag im Kajak-Einer der U16 als Gesamtzweiter im K1 der U16 nach seiner Verletzungspause zum Abschluss der internationalen Rennserie mit einem Topergebnis wieder zu seiner alten Form gefunden. „Trotz einiger Linienfehler habe ich es heute geschafft, einen guten Lauf herunterzubringen. Dieser Erfolg gibt mir Auftrieb, wieder entspannt paddeln zu können“, freute sich Marian Drescher.

Auch Annika Zoe Senoner konnte zum Abschluss der internationalen Rennserie mit Platz 2 im Kajak-Einer der U16 nochmal überzeugen. Sie war überglücklich, dass ihr nach den verpatzten Rennen in den letzten Wochen zum Abschluss der internationalen Rennserie endlich ein Toplauf gelungen ist und sie doch noch zeigen konnte, auch im schwierigen Wildwasser zurecht kommen zu können.

Zweimal Gold für Georg Hager – Silber und Bronze für Christian Herz bei den Master-Italienmeisterschaften in der Regatta und im Sprint

Georg Hager vom SC Meran/Raika-Torggler hat bei der Kanu-Italienmeisterschaft der Master-Klassen in der Wildwasserregatta und im Wildwassersprint in Pescantina (Provinz Verona) auf der Etsch in der Master-H-Altersklasse (70 bis 75 Jahre) 2 Mal Gold geholt. Christian Herz paddelte hingegen in der Master-A-Klasse (35 bis 40 Jahre) in der Regatta zu Bronze und im Sprint zu Silber.