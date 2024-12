Top sechs der Alps Hockey League sind am Donnerstag unter sich

Von: mk

Bozen – In der Alps Hockey League kommt es am Donnerstag zu drei absoluten Spitzenspielen. Im Duell um die Tabellenführung empfängt der Tabellenzweite Rittner Buam SkyAlps Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären. Beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt. Außerdem bekommt es der Tabellendritte Adler Stadtwerke Kitzbühel mit dem Tabellenvierten SIJ Acroni Jesenice zu tun und der fünftplatzierte KHL Sisak gastiert beim Tabellensechsten HK RST Pellet Celje. Im vierten Spiel des Tages treffen die Hockey Unterland Cavaliers auf den HC Meran/o Pircher.

Die Rittner Buam SkyAlps sind in dieser Woche bereits zum zweiten Mal im Einsatz. Am Dienstag unterlag der Alps Hockey League-Titelverteidiger im Derby Sterzing deutlich mit 1:5. Für die „Buam“ war es die erste Niederlage nach zuvor sechs Ligasiegen in Folge. Am Donnerstag bekommt es der Tabellenzweite zu Hause mit Spitzenreiter EK Die Zeller Eisbären zu tun, der elf der vergangenen dreizehn Spiele für sich entscheiden konnte. Mit 38 Punkten hat das Team aus dem Pinzgau aktuell einen Punkt Vorsprung auf die „Buam“. Im ersten Saisonduell behielt Ritten zu Hause mit 3:1 die Oberhand.

Mit nur zwei Punkten Rückstand auf Zell am See liegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel auf Tabellenplatz drei. Die Tiroler empfangen am Donnerstag den viertplatzierten SIJ Acroni Jesenice, der drei Punkte Rückstand auf die „Adler“ hat. Mit vier Siegen am Stück befindet sich Kitzbühel aktuell in sehr guter Form. Jesenice konnte drei der vergangenen fünf Spiele für sich entscheiden. Mit 42 (JES) bzw. 44 Gegentoren (KEC) stellen beide Teams die besten Defensiven der Liga. Mit 77 erzielten Treffern hat Kitzbühel zudem die beste Offensive der Alps Hockey League. Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison setzte sich Jesenice in Kitzbühel mit 5:2 durch.

Auch beim Duell zwischen HK RST Pellet Celje und KHL Sisak kommt es zum Duell zweier Tabellennachbarn. Mit 31 Punkten hat der Liganeuling aus Kroatien aktuell Tabellenplatz fünf inne, gefolgt von Celje, das mit 29 Zählern auf Platz sechs liegt. Zwar kann es am Mittwochabend noch zu Veränderungen in der Tabelle kommen, da der Tabellensiebente Cortina bei Bregenzerwald gastiert. Mit einem Sieg würden die Italiener in der Tabelle an Celje vorbeiziehen. Sisak hat am Dienstag eine sechs Spiele andauernde Niederlagenserie mit einem 4:3-Auswärtssieg in Gröden beendet. Celje wiederum ist seit drei Spielen ungeschlagen, bezwang gleich zwei Mal Cortina und Lokalrivale Jesenice. Beide Teams werden sich am Donnerstag erstmals in der Alps Hockey League gegenüberstehen.

Im vierten Spiel des Tages treffen die Hockey Unterland Cavaliers auf den HC Meran/o Pircher. Unterland liegt aktuell auf Platz neun und hat sechs Zähler Rückstand auf den Tabellenfünften Sisak. Meran konnte keines der vergangenen drei Spiele gewinnen und rutschte ans Tabellenende ab. Ihr Rückstand auf die Cavaliers, die ebenfalls keine der vergangenen drei Begegnungen für sich entscheiden konnten, beträgt aber dennoch nur fünf Punkte. Im Grunddurchgang stehen sich am Donnerstag beide Teams zum dritten und letzten Mal gegenüber. Bislang setzte sich Meran beide Male in der Overtime durch, einmal drehten sie ein zwischenzeitliches 0:3 noch in einen Sieg.

Alps Hockey League:

Donnerstag, 05.12.2024:

19.00 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – SIJ Acroni Jesenice

Referees: HLAVATY, MEIXNER, Eisl, Weiss. | >> valcome.tv <<

19.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – KHL Sisak

Referees: BAJT, METZINGER, Knez, Markizeti. | >> valcome.tv <<

20.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären

Referees: EGGER, LAZZERI, Grisenti, Scalzeri. | >> valcome.tv <<

20.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – HC Meran/o Pircher

Referees: BENVEGNU, VIRTA, Fecchio, Pace. | >> valcome.tv <<