Top-sechs-Entscheidungen auf „Super-Saturday“ vertagt

Bozen – Der SHC Fassa Falcons und die Migross Supermercati Asiago Hockey feierten Siege in der vorletzten Runde der Alps Hockey League und klettern damit vor dem entscheidenden Spieltag in die Top sechs. Das Playoff-Ticket in Händen hatte bereits S.G. Cortina Hafro, ehe ihnen Kitzbühel durch ein furioses Finish den Sieg wegschnappte. Im einzigen Duell zweier Top-sechs-Teams setzte sich Jesenice im Shootout durch. Beide Teams stehen nun allerdings knapp unter dem roten Strich. Es kommt am Samstag also zum großen Showdown: sechs Teams kämpfen um drei fixe Playoff-Tickets.

Lustenau hält sich im Rennen um Top sechs

Der EHC Lustenau bringt sich wieder ins Rennen um die Top sechs. Ausgerechnet gegen den Tabellenführer beendeten die Vorarlberger ihre Niederlagenserie von sechs Spielen. Obwohl Ljubljana das Spiel zu kontrollieren schien und mehr Chancen vorfand, waren es die Österreicher die im ersten Drittel doppelt anschrieben. Ljubljana kämpfte sich aber zurück und erzwang die Verlängerung. Ryan Glenn hielt aber mit dem Gamewinner sein Team im Rennen um die Top-6. Für Ljubljana war es nach zwölf Siegen in Serie die erste Niederlage. Der erste Platz nach dem Grunddurchgang Phase eins ist ihnen dennoch nicht mehr zu nehmen.

Rittner Buam erkämpfen Sieg in Overtime

Die Red Bull Hockey Juniors mussten die letzte theoretische Chance auf die Top-6 begraben. Die Rittner Buam feierten einen harterkämpften Sieg nach Verlängerung und bleiben vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz. In einem ausgeglichenen ersten Drittel hatten die Buam das deutlich erfolgreichere Ende und stellten mit einem Doppelpack auf 2:0. Nach einem torlosen Mitteldrittel kämpften sich die Juniors im finalen Abschnitt zurück und sorgten für die Verlängerung. Dort brachte Daniel Tudin für die Entscheidung.

Jesenice feiert Shutout-Sieg im Top-sechs-Duell

Im Duell der beiden Top-sechs-Teams setzten sich HDD SIJ Acroni Jesenice im Shootout gegen die VEU Feldkirch durch. Nach einem torlosen Startdrittel brachten sich die Slowenen früh im zweiten Abschnitt in Führung. Feldkirch gelang im dritten Abschnitt der Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung sorgte Erik Svetina für die Entscheidung. Dies war bereits der neunte Sieg in Serie der Slowenen.

Kitzbühel vermasselt Cortinas Playoff-Party

S.G. Cortina Hafro verpasst die große Chance auf die vorzeitige Playoff-Qualifikation. Dabei schien es zu Beginn noch eine klare Angelegenheit für Cortina zu sein. Nach 38 Minuten führten die Gäste bereits mit 3:0. In den Schlusssekunden des zweiten Abschnitts leiteten die Hausherren aus Kitzbühel aber die Aufholjagd ein. Bis zur 47. Minuten verkürzten die Adler den Rückstand auf 2:3. Mit zwei Toren in den letzten fünf Minuten drehten die Adler das Spiel und feierten einen 4:3 Erfolg.

Bregenzerwald feiert Sieg über Gherdeina

Der EC Bregenzerwald feierte einen 6:1 Erfolg über HC Gherdeina. Bereits vor der Begegnung hatten beide Teams keine Chance mehr auf die Top-6. Gherdeina musste aber einen kleinen Rückschlag im Kampf um Bonuspunkte hinnehmen. Den Grundstein zum Erfolg setzten die Österreicher in einem fulminanten Mitteldrittel, das sie mit 4:1 für sich entschieden. Daniel Ban und Johan Lorraine trafen in der Begegnung gleich doppelt.

Pustertal schließt Lücke zu Ritten

Der HC Pustertal feierte einen 4:2 Erfolg über den KAC 2 und ziehen damit mit den zweitplatzierten Rittner Buam gleich. Die jungen österreichischen Cracks hatten aber noch den besseren Start und führten nach dem ersten Drittel mit 1:0. Pustertal schaltete ab dem zweiten Abschnitt einen Gang höher und feierte schließlich einen 4:2 Erfolg.

Falcons klettern in Top sechs

Die SHC Falcons feierten einen enorm wichtigen Sieg über die EK Zeller Eisbären und kletterten damit in die Top sechs. Die Falcons mussten sich diese drei Punkte allerdings hart erarbeiten. Nach einem torlosen Startdrittel schrieb erst Fassa an, ehe Zell den Ausgleich fand. Im finalen Abschnitt agierten die Falcons deutlich effizienter und sorgten schließlich mit zwei weiteren Tore für eine gute Ausgangsposition für den „Super Saturday“. Der Vorsprung der Falcons auf Rang sieben beträgt allerdings nur ein Punkt.

Broncos mit deutlichem Erfolg

Trotz eines deutlichen Erfolgs der Wipptal Sterzing Broncos über die Steel Wings Linz, mussten die letzten theoretischen Chancen auf die Top-6 begraben werden. Die Broncos legten schnell los, mussten aber bald den Ausgleich hinnehmen. Danach verlief das Spiel auf einer schiefen Ebene. Noch im ersten Abschnitt stellten die Gäste auf 5:1. An der Überlegenheit änderte sich nichts mehr und die Broncos feierten schließlich einen 10:2 Erfolg.

Asiago klettert nach harterkämpftem Erfolg auf Rang sechs

Migross Supermercati Asiago Hockey feierte einen harterkämpften 5:2 Erfolg über die Vienna Capitals Silver. Die Gäste aus Asigao legten im ersten Drittel vor, die Capitals zogen im zweiten Abschnitt nach. Im finalen Drittel schrieb Asiago wieder als erster an, doch abermals hatten die Wiener die richtige Antwort parat. Dem Schlussspurt von Asiago hatten die Silver Caps nichts mehr entgegenzusetzen. Asiago steht vor der letzten Runde auf dem sechsten Tabellenrang, ist allerdings mit Rang sieben und Rang punktegleich.

Sechs Teams haben ihre Plätze für die Qualiround bereits bezogen

Definitv in Qualification Group A:

• Red Bull Hockey Juniors (11. Platz)

• EC KAC 2 (15. Platz)

• Vienna Capitals Silver (17. Platz)

Definitv in Qualfication Group B:

• EC Stadtwerke Kitzbühel (14. Platz)

• EC Bregenzerwald (16. Platz)

• Steel Wings Linz (18. Platz)

Alps Hockey League:

HK SZ Olimpija Ljubljana – EHC Lustenau 2:3 OT (0:2, 1:0, 1:0)

Referees: PAHOR, WIDMANN, Bergant, Schweighofer

Goals EHC: 0:1 Pfennich J. (07:52 / Wilfan M. ,Long C. / PP), 0:2 Oberscheider D. (17:22 / Haberl D. ,Wilfan M. / EQ), 2:3 Glenn R. (60:42 / D’Alvise C. ,Hurtubise M. / EQ)

Goals HKO: 1:2 Rajsar S. (36:11 / Pesut Z. ,Brus N. / EQ), 2:2 Jezovsek Z. (40:35 / Logar M. ,Ropret A. / PP)

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam 2:3 OT (0:2, 0:0, 2:0)

Referees: LAZZERI, WALLNER, Huber, Piras

Goals RBJ: 1:2 Nyman L. (41:01 / Arrak R. ,Eriksson S. / EQ), 2:2 Feldner N. (54:09 / Arrak R. ,Eriksson S. / EQ)

Goals RIT: 0:1 Lutz A. (17:10 / Spinell T. ,Tudin D. / EQ), 0:2 Kostner J. (19:57 / Spinell T. ,Obuchowski R. / EQ), 2:3 Tudin D. (63:57 / Lutz A. ,Frei A. / EQ)

VEU Feldkirch – HDD SIJ Acroni Jesenice 1:2 SO (0:0, 0:1, 1:0)

Referees: MOSCHEN, RUETZ, Bedana, Rinker

Goals VEU: 1:1 Stanley D. (46:55 / Scholz F. ,Ratz P. / EQ)

Goals JES: 0:1 Hebar A. (20:33 / Svetina E. ,Tomazevic B. / EQ), 1:2 Svetina E. (65:00 / GWS)

EC ‚Die Adler‘ Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Referees: BENVEGNU, HOLZER, Cristeli, Martin

Goals SGC:0:1 Giftopoulos R. (09:48 / Lacedelli R. ,Trecapelli N. / EQ), 0:2 Trecapelli N. (12:24 / Giftopoulos R. ,Zanatta L. / EQ), 0:3 Giftopoulos R. (37:43 / Lacedelli R. / EQ)

Goals KEC:1:3 Havlik A. (39:28 / Schreiber J. ,Ebner M. / EQ), 2:3 Rosenlechner M. (46:41 / Schreiber J. ,Havlik A. / EQ), 3:3 Havlik A. (55:17 / Schreiber J. / EQ), 4:3 Schreiber J. (57:38 / Havlik A. ,Uusivirta L. / EQ)

EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Referees: GAMPER, PINIE, De Zordo, Eisl

Goals ECB:1:0 Ban D. (19:43 / Haidinger C. ,Zwerger J. / EQ), 2:0 Ban D. (25:47 / Haidinger C. ,Zwerger J. / EQ), 3:1 Lorraine J. (33:22 / Söder S. ,Haidinger C. / PP), 4:1 Lorraine J. (37:17 / Rainer M. ,Söder S. / EQ), 5:1 Söder S. (39:51 / VOGELAAR G. ,Kutzer J. / EQ), 6:1 Zwerger J. (41:15 / Wolf S. ,Haidinger C. / EQ)

Goals GHE: 2:1 McGowan B. (26:33 / Schweitzer V. ,Wilkins M. / EQ)

EC-KAC II – HC Pustertal Wölfe 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Referees: FAJDIGA, OREL, Holzer, Miklic

Goals KA2: 1:0 Kompain M. (13:22 / Pirmann M. ,Kapel R. / EQ), 2:3 Kasper M. (52:31 / Kapel R. / EQ)

Goals PUS: 1:1 Leitner M. (32:42 / McNally B. ,MacArthur P. / EQ), 1:2 Lewis J. (45:23 / McNally B. ,Hofer R. / EQ), 1:3 McNally B. (48:20 / MacArthur P. ,Lewis J. / EQ), 2:4 MacArthur P. (57:05 / Lewis J. ,Hofer A. / EQ)

SHC Fassa Falcons – EK Die Zeller Eisbären 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Referees: GIACOMOZZI, SCHAUER, Mantovani, Rigoni

Goals FAS: 1:0 Chiodo L. (30:58 / Eastman D. ,Caletti E. / EQ), 2:1 Lundstrom L. (52:04 / Roupec D. ,Castlunger M. / EQ), 3:1 Chiodo L. (57:23 / Roupec D. ,Castlunger M. / PP)

Goals EKZ: 1:1 Selan M. (38:24 / Putnik P. ,Hansson M. / PP)

Steel Wings Linz – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:10 (1:5, 1:3, 0:2)

Referees: FICHTNER, LOICHT, Marchardt, Matthey

Goals WSV: 0:1 Lemay M. (03:16 / Doggett S. / EQ), 1:2 Doggett S. (09:23 / Lemay M. / EQ), 1:3 Lemay M. (12:51 / Doggett S. ,Bustreo P. / EQ), 1:4 Doggett S. (15:12 / Lemay M. / EQ), 1:5 Lemay M. (18:46 / Milam J. ,Doggett S. / EQ), 1:6 Lemay M. (20:19 / Doggett S. ,Milam J. / EQ), 2:7 Bustreo P. (29:30 / unassisted / EQ), 2:8 Doggett S. (31:54 / Lemay M. / EQ), 2:9 Kofler T. (41:02 / Mantinger M. / EQ), 2:10 Oberdorfer H. (50:17 / Mantinger M. ,Hackhofer F. / PP)

Goals SWL: 1:1 Ober L. (08:51 / Koudelka P. ,Gaffal P. / PP), 2:6 Sinzinger F. (29:08 / Mitsch J. ,Konya K. / EQ)

Vienna Capitals Silver – Migross Supermercati Asiago Hockey 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Referees: DURCHNER, LEHNER, Moidl, Riecken

Goals VCS: 1:1 Anderson Löfquist H. (36:56 / Neubauer H. ,Akerman J. / PP), 2:2 Neubauer H. (44:48 / Winkler D. ,Hermanstad M. / EQ)

Goals ASH: 0:1 Magnabosco J. (02:58 / Dal sasso D. ,Miglioranzi E. / EQ), 1:2 Loschiavo V. (44:00 / Magnabosco J. ,Miglioranzi E. / PP), 2:3 Rosa M. (46:12 / McParland S. ,Pietroniro P. / EQ), 2:4 Caporusso L. (50:11 / Ginnetti C. ,Pietroniro C. / EQ), 2:5 Ginnetti C. (59:05 / Caporusso L. ,Benetti F. / EQ)