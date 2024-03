Topgesetzte Swiatek im Indian-Wells-Finale gegen Sakkari

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und beim Tennis-Turnier in Indian Wells ins Endspiel eingezogen. Die 22-jährige Polin beendete am Freitag den Erfolgsrun der ein Jahr jüngeren Ukrainerin Marta Kostjuk mit einem glatten 6:2,6:1. Am Sonntag trifft sie in einer Wiederholung des Finales von 2022 überraschend auf die Griechin Maria Sakkari. Letztere rang US-Open-Siegerin Coco Gauff mit 6:4,6:7(5),6:2 nieder.

Sakkari hätte es sich allerdings um einiges leichter machen können, hatte sie doch schon beim Stand von 6:4,5:4 im zweiten Satz gleich drei Matchbälle. Im Tiebreak nutzte die Weltranglisten-Dritte aus den USA dann den vierten Satzball und erzwang die Entscheidung. Mit Breaks zum 3:1 und 6:2 war die Sache dann nach 2:41 Stunden aber doch zugunsten der Außenseiterin gelaufen.

Außenseiterin ist Sakkari nun auch gegen Swiatek, die ihren zweiten Titel beim Wüstenturnier nach 2022 bzw. ihren insgesamt 19. WTA-Titel anpeilt. Im Head-to-head mit der Polin liegt die Griechin aber sogar 3:2 voran, die jüngsten zwei Begegnungen (beide 2022) hat aber Swiatek gewonnen. Das bisher letzte Duell fand ausgerechnet im Endspiel von Indian Wells statt, dass die Weltranglisten-Erste mit 6:4,6:1 gewann.