Topgesetzter Zverev in Indian Wells schon out

Von: APA/Reuters/dpa

Der Tennis-Weltranglisten-Zweite Alexander Zverev ist am Freitag gleich in seinem Auftaktmatch beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells ausgeschieden. Nach seinem Freilos unterlag der 27-jährige Deutsche dem Niederländer Tallon Griekspoor 6:4,6:7(5),6:7(4). Seit der Final-Niederlage bei den Australian Open hat Zverev von acht Partien vier verloren. Ebenfalls schon draußen ist Casper Ruud (NOR-4), Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas stehen hingegen in Runde drei.

Zverev hatte in dem 3:07-Stunden-Match fünf Matchbälle abwehren können, den sechsten nutzte Griekspoor (ATP-Nr. 46) aber. Der Olympiasieger aus Hamburg verpasste damit auch eine Chance, dem derzeit wegen Dopings gesperrten Jannik Sinner im Ranking näher zu rücken.

Nummer 1? “Muss erst mal mein Spiel wieder finden”

Am Anfang, unmittelbar nach Bekanntwerden der Sperre für Sinner, habe er sich noch mit der Chance beschäftigt, Nummer eins der Welt zu werden, sagte Zverev. “Jetzt weniger, weil ich einfach furchtbar spiele. Ich muss erst mal mein Spiel wieder finden, bevor ich daran denken kann – weil du Turniere gewinnen musst, um die Nummer 1 der Welt zu werden. Und ich komme nicht über die erste oder zweite Runde hinaus momentan.” Den nächsten Versuch hat er in zwei Wochen in Miami.

Während mit dem als Nummer 4 gesetzten Norweger Casper Ruud beim 6:7(4),6:3,2:6 gegen Marcos Giron (USA) ein weiterer hochgereihter Spieler ausschied, kamen mit Medwedew und Dubai-Sieger Tsitsipas die Nummern 5 und 8 des Turniers weiter. Beide feierten Zwei-Satz-Siege über Bu Yunchaokete (CHN) bzw. Thiago Seyboth Wild (BRA).