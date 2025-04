Topleistung von Tamara Drescher beim Quali-Auftakt in Tacen

Von: luk

Tacen – Beim ersten Qualifikationswochenende für das italienische Nationalteam der allgemeinen Klasse im slowenischen Tacen konnten die Slalomkanuten des SC Meran/Raika-Torggler wichtige Erfahrungen sammeln. Die Qualifikation läuft über insgesamt vier Rennen, die am vergangenen Wochenende in Tacen (Slowenien) und am kommenden Wochenende in Ivrea ausgetragen werden. In Tacen waren Tamara Drescher (21) und Carolin Schaller (27) im Kampf um die Plätze im Senioren-Nationalteam am Start, während Nachwuchsfahrer Lars Aaron Senoner (15) internationale Wettkampferfahrung sammelte.

Tamara Drescher hatte beim offenen Rennen am Samstag Pech: Im ersten Qualifikationslauf verpasste sie zwei Tore, kassierte 100 Strafsekunden und belegte nur den 26. Rang. Am Sonntag zeigte sie eine starke Reaktion: Beim ICF Ranking Rennen belegte sie im Halbfinale den zweiten Platz als beste Italienerin und wurde im Finallauf Vierte. Damit erreichte sie in der zweiten Qualifikationswertung den zweiten Platz unter den Italienerinnen hinter Stefanie Horn.

„Dieses Wochenende habe ich viel Neues über mich selbst gelernt. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, meine Ziele zu verwirklichen. Es hat mir außerdem gezeigt, woran ich in Zukunft noch arbeiten muss“, so Drescher.

Carolin Schaller zeigte an beiden Tagen konstante Leistungen. Am Samstag belegte sie im Halbfinale den neunten Rang und wurde im Finale Siebte. Am Sonntag erreichte sie im Halbfinale Rang acht und schloss das Finale als Sechste ab. In der italienischen Qualifikationswertung bedeutete dies die Plätze vier und fünf.

Am kommenden Wochenende finden im Rahmen des internationalen Kanuslaloms in Ivrea (Piemont), auch einem ICF-Ranking-Rennen, die dritte und vierte Qualifikation statt. Dort fallen die endgültigen Entscheidungen über die Nominierungen für die Weltcups und die Europameisterschaft.

Ergebnisse SC Meran – 1. Quali-Rennen (offenes Rennen, Samstag, Halbfinale):

Kajak-Einer Damen: 9. Carolin Schaller (99,46 Sekunden / 0 Strafsekunden), 26. Tamara Drescher (197,19 Sekunden / 100 Strafsekunden).

Kajak-Einer Herren: 54. Lars Aaron Senoner (108,88 Sekunden / 6 Strafsekunden).

Finale (Samstag):

Kajak-Einer Damen: 7. Carolin Schaller (106,73 Sekunden / 4 Strafsekunden).

Ergebnisse SC Meran – 2. Quali-Rennen (ICF-Ranking, Sonntag, Halbfinale):

Kajak-Einer Damen: 2. Tamara Drescher (98,37 Sekunden / 0 Strafsekunden), 8. Carolin Schaller (105,57 Sekunden / 2 Strafsekunden).

Kajak-Einer Herren: 36. Lars Aaron Senoner (103,25 Sekunden / 2 Strafsekunden).

Finale (Sonntag):

Kajak-Einer Damen: 4. Tamara Drescher (102,56 Sekunden / 0 Strafsekunden), 6. Carolin Schaller (105,25 Sekunden / 2 Strafsekunden).