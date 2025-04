Tor und Assist von Arnautovic bei Inter-Sieg

Von: apa

Marko Arnautovic hat am Samstag bei Inter Mailands 3:1-Heimsieg über Cagliari eine Hauptrolle gespielt. Der ÖFB-Internationale erzielte in der 13. Minute mit einem wuchtigen Schuss mit links unter die Latte das 1:0 für die “Nerazzurri” und bereitete in der 26. Minute das 2:0 von Lautaro Martinez mit einem sehenswerten Pass vor, woraufhin es für den Wiener eine spontane Umarmung seines Trainer Simone Inzaghi gab. In der 60. Minute wurde Arnautovic ausgetauscht.

Inter führt nun die Serie-A-Tabelle sechs Punkte vor Napoli an. Die Süditaliener haben jedoch eine Partie in der Hinterhand.