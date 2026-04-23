Torfrau Zinsberger verlässt Arsenal im Sommer

Von: apa

Torfrau Manuela Zinsberger wird Arsenals Frauen-Team nach dem Auslaufen ihres Vertrages nach dieser Saison verlassen. Die Niederösterreicherin spielt seit Sommer 2019 im Trikot des Clubs aus London. Österreichs Teamtorfrau hält aktuell bei 143 Einsätzen für Arsenal, 51 Mal blieb sie ohne Gegentreffer. Ihr größter Erfolg war der Gewinn der Champions League im Vorjahr, zweimal holte sie den englischen Women’s League Cup.

“Ich bin als 23-jähriges kleines Mädchen hierher gekommen. Was war es für eine Reise, ohne zu wissen, was der Frauen-Fußball hier in England, hier bei Arsenal, bietet”, sagte Zinsberger in einem emotionalen Video. Sie habe “definitiv mein ganzes Herz in diesen Club gelegt”, so die 30-Jährige. Sie sei sehr dankbar über die Erfolge mit Arsenal.