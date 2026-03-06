Toronto verliert in NBA in Minnesota 107:115

Von: apa

Mit einem 107:115 bei den Minnesota Timberwolves hat es für die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Partien in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Jakob Pöltl verbuchte neun Punkte, sieben Rebounds, vier Assists, zwei Steals sowie einen Block in 29:04 Einsatzminuten. Topscorer der Kanadier war RJ Barrett mit 25 Zählern.

Für die Vorentscheidung in dem Duell sorgte ein 11:0-Lauf der Gastgeber auf 86:70 gegen Ende des dritten Viertels. Die Timberwolves hätten in dieser Phase den Rebound kontrolliert und seien von außen heiß gelaufen, sagte der heimische NBA-Pionier.

Am Sonntag empfängt Toronto die Dallas Mavericks. Die Texaner unterlagen bei Orlando Magic knapp 114:115. Die Sieger (33:28) rückten den in der Eastern Conference nach wie vor fünftplatzierten Kanadiern (35:27) damit ebenso näher wie Miami Heat (34:29) durch ein 126:110 gegen die Brooklyn Nets.

Siege für San Antonio und Denver

Im Topspiel des Tages setzten sich die San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons mit 121:106 durch. Victor Wembanyama glänzte mit 38 Punkten, 16 Rebounds und fünf Blocks. Nikola Jokic schrieb beim 120:113 der Denver Nuggets gegen die Los Angeles Lakers mit 28 Zählern, zwölf Rebounds und 13 Assists dreifach zweistellig an. Ebenfalls 28 Punkte gingen auf das Konto von Jamal Murray. Luka Doncic führte die Lakers mit 27 Zählern an.