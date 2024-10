Torrekord und Baby-Post von Haaland vor Österreich-Gastspiel

Von: apa

Der Superstar kommt als frisch gekürter Rekordmann nach Österreich. Mit erst 24 Jahren ist Erling Haaland seit Donnerstag bester Torschütze in der Geschichte der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft. “Es ist ein fantastischer Rekord”, sagte der Ausnahmestürmer nach seinem Doppelpack zum 1:0 (7.) und 3:0 (62.) beim 3:0-Heimsieg gegen Slowenien in der Nations League. Nach 34 Toren in 36 Länderspielen werden Haaland in seiner Heimat auch 100 Teamtore zugetraut.

Nur fünf Jahre benötigte der Sturmtank von Manchester City, um den 90 Jahre alten Torrekord von Jörgen Juve (33 Tore zwischen 1929 und 1934) zu brechen. Haaland debütierte am 6. September 2019 im Nationalteam und erzielte in seinem dritten Länderspiel ein Jahr später am 4. September 2020 bei der 1:2-Niederlage gegen Österreich sein erstes Teamtor.

Am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Linz will Haaland gegen das ÖFB-Team die Torjagd fortsetzen und mit seinen Kollegen den nächsten Schritt Richtung Liga A der Nations League schaffen. “Das ist ein schweres Auswärtsspiel. Auch wenn wir zu Hause gewonnen haben, dürfen wir unsere Erwartungen nicht zu hoch hängen. Wir dürfen nicht abheben”, warnte er.

Die Erwartungen an ihn selbst sind aber enorm. Der ehemalige Teamstürmer Sigurd Rushfeldt, zu Beginn der Nuller-Jahre Legionär bei der Wiener Austria, traut seinem Landsmann zu, so wie bisher nur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Ali Daei die Hunderter-Marke im Nationaltrikot zu knacken. “Ich wette, dass er 100 Tore für die Nationalmannschaft erzielen wird”, sagte Rushfeldt der Zeitung Verdens Gang. Auch Teamtorhüter Örjan Nyland stimmte dem zu: “Wenn er 100 Länderspiele bestreitet, wird das schnell gehen. Es könnte ein schwer zu schlagender Rekord werden.”

Das bringt Haaland zum Schmunzeln. “Lassen sie uns ein Tor nach dem anderen erzielen, aber wir sind in einer guten Verfassung”, sagte Haaland zur Freude der norwegischen Journalisten am Donnerstagabend in der Mixed Zone. Denn normalerweise marschiert Haaland ohne Wortmeldung an der wartenden Presse vorbei. Als Kapitän, als der er gegen Slowenien den verletzten Martin Ödegaard vertrat, stand er in den Katakomben des Ullevall-Stadions in Oslo diesmal in bester Stimmung über vier Minuten Rede und Antwort. “Es ist großartig. Es ist historisch. Ich bin stolz. Es ist ein Rekord, der schon lange Bestand hat”, sagte Haaland, der auch abseits des Rasens allen Grund zur Freude hat.

Denn an seinem geschichtsträchtigen Abend hatte Haaland auch seine bevorstehenden Vaterfreuden öffentlich gemacht. Nach seinem Torrekord postete er in den sozialen Medien ein Bild von sich, das ihn mit einem Ball unter dem Trikot als Baby-Bauch und am linken Daumen lutschend zeigt. Versehen ist das Foto mit den Emojis für Baby und “soon” (bald).