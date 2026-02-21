Torspektakel mit Overtimeniederlage für die Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend das letzte Heimspiel in der Qualification Round, Gruppe B bestritten und mussten sich nach einem Torfeuerwerk geschlagen geben. Gegen den EC Bregenzerwald verloren die Blau-Roten mit 5:6 in der Overtime.

Nach dem überzeugenden 6:0-Heimsieg am Donnerstag gegen Jesenice war das erste Drittel der Rittner Buam SkyAlps am Samstag sehr magere Kost. Denn während der EC Bregenzerwald nach vier Niederlagen in Serie krisengebeutelt und dementsprechend mit jeder Menge Motivation auf den Ritten kam, fehlte es bei den Blau-Roten im ersten Abschnitt an allem. Das nutze Bregenzerwald mit einem schnellen Doppelschlag: Zuerst stellte der im Slot alleingelassene Grasser auf 1:0 (1.21), dann legte Metzler-Wagner per Rebound das 2:0 nach (2.03). Auch für den Rest der Partie waren die Gäste dem nächsten Treffer näher als Ritten dem ersten. Der dritte Schlag kam auch, und zwar im zweiten Powerplay durch einen strammen Diagonalschuss von Laaksonen (14.59). Der Rittner Fehlstart war also perfekt.

Es musste also Besserung her und die kam auch. Zwar war Bregenzerwald nach wie vor etwas besser, insbesondere im Fünf-gegen-fünf, in welchem sie Rittner Fehler zu guten Chancen ummünzten. Doch im Powerplay, einer Paradedisziplin der Rittner Buam SkyAlps, war Ritten am Samstag eine Wucht. In allen ersten drei Überzahlspielen klingelte es nämlich. Zuerst traf Alderson per wuchtigen Direktschuss (25.03), dann Kostner nach einer traumhaft ausgespielten Passstafette (28.22) und zu guter Letzt wieder Kostner, dieses Mal nach einem Rebound (32.09). Binnen sieben Minuten stellten die Buam von 0:3 auf 3:3 und brachten sich somit wieder ins Spiel. Das hatten sie gleichzeitig aber auch Furlong zu verdanken, der im zweiten Drittel die Schotten dicht machte und nie hinter sich greifen musste.

Die Rittner Buam SkyAlps nutzten das Momentum auch im Schlussdrittel und stellten das Ergebnis gleich auf den Kopf. Zuerst war Robert Öhler zur Stelle, als ein Puck von hinter dem Tor vor seinem Schläger landete und er sich nicht zwei Mal bitten ließ (41.21). Dann legte Alderson per sauberem Handgelenksschuss aus dem Slot das 5:3 nach (45.55). Bregenzerwald reagierte zunächst frustriert und handelte sich eine Strafe ein, im Powerplay traf Welychka aber nur die Stange (48.). Weil sich Ritten dann mehrere Strafen einhandelte, kippte das Momentum aber wieder zugunsten der Vorarlberger. Die trafen zwei Mal in Person von Rantanen, zuerst im Fünf-gegen-drei (49.33), dann in einfacher Überzahl (51.58). In den spannenden Schlussminuten passierte kein Treffer mehr und es ging in die Overtime, in der Bregenzerwald den Sack schnell zumachte. Ohne dass Ritten einmal in Puckbesitz kam, stellte Kauppila per Schuss in den kurzen Winkel den Endstand her (60.50).

Alps Hockey League 2025/26, Qualification Round, Gruppe B:

Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald 5:6 OT (0:3, 3:0, 2:2, 0:1)

Tore: 0:1 Grasser (1.21), 0:2 Metzler-Wagner (2.03), 0:3 Laaksonen (14.59/PP1), 1:3 Alderson (25.03/PP1), 2:3 Kostner (28.22/PP1), 3:3 Kostner (32.09/PP1), 4:3 Robert Öhler (41.21), 5:3 Alderson (45.55), 5:4 Rantanen (49.33/PP2), 5:5 Rantanen (51.58/PP1), 5:6 Kauppila (60.50.)