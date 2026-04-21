Tour of the Alps 2026: Am 24. April kommt es in Bozen zu Straßensperren

Von: mk

Bozen – Das internationale Fahrradrennen Tour of the Alps 2026 kommt wieder nach Bozen. Aus diesem Grund teilt die Gemeindeverwaltung mit, dass es am Freitag, 24. April 2026 zu Straßensperren mit Halteverbot kommt, vor allem im nördlichen Teil von Gries.

Auf dem letzten Abschnitt der Tagesetappe, die durch Bozen führt, müssen die Teilnehmenden zwei Mal nach Jenesien hinauf und wieder zurück in die Stadt. Daher sind in diesem Bereich während des Fahrradrennens folgende Straßen in Bozen vollständig für den Verkehr gesperrt: die Fagenstraße, die Prinz-Eugen-Allee, die Guntschnastraße und die Cadornastraße.

Die Straßensperren gelten von 12.50 bis ca. 15.45 Uhr. In diesem Zeitraum ist es nicht möglich, diese Straßen zu befahren. Es gibt auch keine Ausnahmeregelungen für Anrainer und Betriebe. Auch die Schulen, die sich in diesen Straßen befinden, werden am Freitag bereits um 12.00 Uhr den Unterricht beenden, damit die Schülerinnen und Schüler noch vor der Straßensperre den Heimweg antreten können.

Verkürzte Straßensperren gibt es auch in einem erweiterten Umkreis, und zwar gelten sie zwischen 12.50 und ca. 15.45 Uhr im Moritzinger Weg, in der Vittorio-Veneto-Straße, am Grieser Platz, in der Freiheitsstraße, im Münzbankweg, in der Duca-d’Aosta-Straße, in der Cesare-Battisti-Straße, am Mazziniplatz, am Siegesplatz, in der A.-Diaz-Straße, am IV.-November-Platz, in der Cadornastraße und im Reichrieglerweg. Die Straßen werden aber erst ca. 30 bis 40 Minuten vor dem Eintreffen der Teilnehmenden gesperrt und dann wieder für den Verkehr freigegeben. Es sind örtliche Umleitungen eingerichtet.

Das Etappenziel befindet sich in der Italienallee auf der Höhe des Gerichtsplatzes. Daher wird in der Italienallee eine Einbahnregelung in Süd-Nord-Richtung eingerichtet, und zwar von 6.00 bis 11.00 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr. Zwischen 11.00 und 16.30 Uhr ist die Italienallee vollständig für den Verkehr gesperrt. Verkehrseinschränkungen gelten auch für die Duca-d’Aosta-Allee und den Falcone-und-Borsellino-Platz.

Am Freitag gilt auch ein Halteverbot in der Italienallee, in der Duca-d’Aosta-Straße, am Siegesplatz, am Mazziniplatz, im Münzbankweg und am Christ-König-Platz. Das Halteverbot gilt am Freitag, 24. April 2026 von 00.00 bis 18.30 Uhr.

Die Gemeindeverwaltung ist sich bewusst, dass es durch die Straßensperren und die Halteverbote zu Behinderungen und Unannehmlichkeiten kommen kann. Dennoch sind internationale Veranstaltungen wie das Radrennen „Tour of the Alps“ eine gute Gelegenheit für Bozen, sich als Stadt und Veranstaltungsort zu präsentieren.