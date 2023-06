Trauer um Leo Insam [48]

Gröden/Bozen – Südtirol trauert um den früheren Eishockey-Spieler Leo Insam. Er verstarb laut Sportnews.bz am Samstag im Alter von 48 Jahren an Herzversagen.

Insam galt in den Jahren um die Jahrtausendwende als bester heimischer Verteidiger und nahm auch in der Eishockey-Nationalmannschaft Italiens lange Zeit eine tragende Rolle ein. So bestritt er mit dem Blue Team 1994 und 1998 die Olympischen Spiele.

Der Grödner spielte auch in Österreich, in Deutschland sowie in den USA.

Nach seiner Sportkarriere war er als Hotelier tätig. Leo Insam hinterlässt zwei Töchter und einen Sohn.