Traumfinale Norwegen – Frankreich bei Handball-WM

Beim WM-Traumfinale zwischen Co-Gastgeber Norwegen und Frankreich kommt es am Sonntag (19.00 Uhr/live ORF Sport +) in Herning (Dänemark) nach nur einer Woche zum Wiedersehen der beiden Teams. In der Hauptrunde behielten die Französinnen gegen die Titelverteidigerinnen mit 24:23 die Oberhand, ähnlich knapp dürfte es im Endspiel zugehen.

In der 15.000 Zuschauer fassenden Herninger Halle kommt es auch zum Aufeinandertreffen zweier Teams, denen im Lauf des Turniers Rot-Weiß-Rot als Sparringspartner diente. Die Ergebnisse fielen mit 27:41 (Frankreich) bzw. 28:45 (Norwegen) dementsprechend klar aus. Am Sonntag werden hingegen die berühmten “Details” entscheiden.

Frankreich, bisher zweifacher WM-Titelträger, konnte im Halbfinale beim 37:28 über Schweden Kräfte sparen. Vierfachweltmeister Norwegen hingegen musste beim 29:28 gegen Dänemark sogar in die Verlängerung, wo die groß aufspielende Henny Reistad mit allen sechs Toren (insgesamt 15) zur Heldin wurde. Auch dem Finale wird die 24-jährige Rückraumakteurin wohl ihren Stempel aufdrücken.

Im Spiel um Platz drei stehen sich bereits davor (16.00) mit Schweden und Dänemark die weiteren Co-Gastgeber gegenüber.