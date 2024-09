Traumstart der Foxes

Von: ka

Bozen – Ein furioser Start für den HCB Südtirol Alperia, der beim Saisonauftakt der ICE Hockey League den Steinbach Black Wings Linz keine Chance ließ: 5:0 endete die Partie zugunsten der Weiß-Roten, dank eines Doppelpacks von McClure sowie Toren von Christoffer, Helewka und DiGiacinto. Im Tor feierte Sam Harvey mit 23 Paraden ein Shutout.

Trainer Glen Hanlon musste lediglich auf die Langzeitverletzten Miglioranzi und Halmo verzichten (Letzterer verbüßt außerdem das erste von drei aus der letzten Saison verbliebenen Spielsperren). Salinitri gab hingegen sein Debüt.

Es war die Nummer 71, die als erstes dem Führungstreffer nahekam, als er bei seinem ersten Einsatz im Trikot der Weiß-Roten Tirronen zu einem Reflex zwingt. Die Foxes mussten sich danach über zwei Minuten in Unterzahl verteidigen, doch das Penalty Killing war erfolgreich. Genauso wie Braden Christoffer in Minute 11:47, der die Gelegenheit nutzte, um sein erstes Tor im Foxes-Trikot zu erzielen: Der kanadische Center gewann zuerst das Bully im Offensivdrittel und lenkte dann den Schuss von Valentine von der blauen Linie ins Netz. Kurz darauf erlebten die 2.100 Zuschauer in der Sparkasse Arena einen Schreckmoment, als Finoro einen auf der Linie liegenden Puck nach einem Schuss von Kragl rettete. In Spielminute 16:20 folgte die „Sliding-Door“-Szene des Spiels: Harvey glänzte mit einer starken Parade gegen Lebler, und im Konter ließ McClure Söllinger stehen, umkurvte das Tor und schoss das 2:0.

Im zweiten Drittel wurde Bozen erneut in Unterzahl gefährlich, als Mantenuto Frigo bediente, doch der Schuss ging etwas zu hoch. Harvey parierte einen Versuch von Scheid, während das Spiel weiterhin ausgeglichen blieb. Frigo hatte eine weitere Chance auf das 3:0, wurde jedoch von Tirronen gestoppt. Der weiß-rote Torhüter zeigte erneut seine Klasse bei einer doppelten Chance für Knott. In Minute 37:40 zeigte die erste Linie dann ihr Können: Bradley spielte einen Pass zu Gazley, der den Puck an Helewka weiterleitete, der nur noch den Puck versenken muss. Großer Applaus in der Sparkasse Arena, die kurz darauf auch das 4:0 bejubelte, das DiGiacinto erzielte, wobei Tirronen nicht ganz unschuldig war.

Nach einem Schreckmoment zu Beginn des dritten Drittels, als Harvey mit einer Glanzparade gegen Lebler rettete, erzielte Bozen das fünfte Tor, diesmal im Powerplay: McClure vollendete seinen Doppelpack, indem er einen Distanzschuss von Bourque ins Kreuzeck ablenkte. Damit endete Tirronens Spiel und er machte Platz für Höneckl. Das Spiel war entschieden, doch Bozen kam noch mehrmals dem sechsten Treffer nahe, wobei Helewka und Brunner vom österreichischen Schlussmann gestoppt wurden. Das Spiel endete 5:0.

Am Sonntag um 18:00 Uhr treffen die Foxes im ersten Südtiroler Derby auf den HC Pustertal. Tickets sind morgen von 15:00 bis 18:30 im Vorverkauf erhältlich und auch bereits online verfügbar. Ebenfalls morgen, um 16:00 Uhr, findet ein öffentliches Training des HCB, im Rahmen des Season Opening Party der SEAB, statt: Gegen 17:30 Uhr wird die Mannschaft auf dem Parkplatz des Stadions vorgestellt, wo auch Food Trucks, Musik und Unterhaltung für Kinder nicht fehlen werden.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 5 – 0 [2-0; 2-0; 1-0]

Tore: 11:47 Braden Christoffer (1-0); 16:20 Brad McClure (2-0); 37:30 Adam Helewka (3-0); 39:30 Cristiano DiGiacinto (4-0); 43:46 Brad McClure PP1 (5-0)

Torschüsse: 28-23

Strafminuten: 8-6

Schiedsrichter: Ofner, Rezek / Puff, Zgonc

Zuschauer: 2.125