Trofeo Ladino beginnt am Dienstag

Von: mk

Vergangene Woche starteten die Hockey Unterland Cavaliers als erstes Team der Alps Hockey League in die Preseason. Die Südtiroler unterlagen den Nazareth Golden Flyers (USA) knapp mit 1:2. Diese Woche steigen weitere AHL-Teams in die Preseason ein. Bei der Trofeo Ladino – ein Turnier, bei dem S.G. Cortina Hafro, HC Gherdeina valgardena.it und SHC Fassa Falcons teilnehmen – erfolgt der Auftakt zwischen Gröden und Cortina am Dienstag. Außerdem nehmen die Red Bull Hockey Juniors bei der EVZ Prospects Challenge in Zug teil.

In der Schweiz bekommen es die Juniors von Mittwoch bis Sonntag mit drei hochkarätigen Nachwuchsteams zu tun. Beim U-20 Einladungsturnier sind neben Gastgeber Zug und den Juniors auch der HC Bílí Tygři Liberec (CZE), Titelverteidiger IFK Helsinki (FIN), Rögle BK (SWE) und die ZSC Lions (SUI) am Start. Es ist das zweite Mal, dass dieses Turnier ausgerichtet wird, und den Red Bull Hockey Juniors bietet sich die Gelegenheit, sich mit starken Nachwuchsmannschaften aus ganz Europa zu messen. Zum Auftakt bekommen es die Juniors mit Gastgeber Zug zu tun, tags darauf ist Helsinki der Gegner. Abgeschlossen wird das Turnier am Sonntag. Der Gegner steht noch nicht fest.

Auftakt der Trofeo Ladino

Bei der Trofeo Ladino erfolgt der Auftakt am Dienstag um 20.45 Uhr. Im ersten Spiel stehen sich der HC Gherdeina valgardena.it und S.G. Cortina Hafro gegenüber. Cortina ist nicht nur Titelverteidiger der 2018 ins Leben gerufenen Trofeo Ladino, sondern mit drei Turniersiegen auch Rekordhalter.