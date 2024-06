Trotz Niederlage: FCS Women beenden Saison auf Rang 3

Von: ka

Die Aufsteigerinnen unter der Leitung von Marco Castellaneta behaupten, trotz ihrer Niederlage bei Venezia Calcio 1985 am letzten Spieltag, den dritten Tabellenplatz und beenden somit ihre erste Serie C-Saison auf dem Podium – vor den Weißroten landen Meran (Aufstieg in die Serie B) und Venezia.

Die Weißroten werden am letzten Matchday bei Venezia Calcio 1985 nochmals gestoppt: im Rahmen des 30. Spieltags der Serie C (Kreis B) unterliegen die FCS Women mit 0:2 (0:0) bei den Veneziane, beenden jedoch ihre erste Spielzeit in der dritthöchsten italienischen Spielklasse trotzdem auf Rang 3, hinter Meister Meran – der in die Serie B aufsteigen wird – und dem Venezia FC sowie gleichzeitig vor Femminile Riccione Calcio, Trento Femminile und den heutigen Gegnerinnen von Venezia Calcio 1985. Ein beeindruckendes Resultat für die Aufsteigerinnen des FCS: ein Team, das von Mister Marco Castellaneta geleitet wird und aus einheimischen Spielerinnen besteht.

In der Partie bei den Lagunari entwickelt sich – auf einem von Löchern und Sand geprägten, kaum bespielbaren, Naturrasen – eine ausgeglichene ersten Hälfte, ehe die Gastgeberinnen nach dem Seitenwechsel in Führung gehen: die frisch eingewechselte Ruggiero drückt auf der Höhe des zweiten Pfostens eine Hereingabe zum 0:1 über die Linie (61.). In der Schlussphase unterläuft den Gästen ein Fehler, den Hervieux ausnutzt, um den 0:2-Endstand zu markieren (87.).

VENEZIA CALCIO 1985 – FC SÜDTIROL WOMEN 2:0 (0:0)

VENEZIA CALCIO 1985: Paccagnella, Gastaldin, Malvestio, Bortolato, Tosatto (90 +1. Canciello), Longato (86. Fusetti), Roncato (50. Ruggiero), Vivian, Pivetta, Conventi (71. Hervieux), Centasso

Auf der Ersatzbank: Compagno, Fernandes, Baldan, Nicoletto

Trainer: Giancarlo Murru

FC SÜDTIROL: Graus, Varrone (59. Bauer), Vuerich, Ladstätter, Oberhuber (72. Mittermaier), Pföstl (61. Rieder), Santin, Bielak (74. Dorfmann), Prearo, Fischer (48. Markart), Stockner

Auf der Ersatzbank: Fenzi, Maloku, Breitenberger, Sellemond

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Pasquale Mozzillo (Reggio Emilia) | L. Zanin (Vicenza) & S. Bottacin (Mestre)

TORE: 1:0 Ruggiero (61.), 2:0 Hervieux (87.)