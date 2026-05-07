Trotz Rekord: Alex Schwazer nicht für EM nominiert

Von: luk

Rom/Kalch – Der ehemalige Olympiasieger Alex Schwazer wird trotz neuer italienischer Bestmarke nicht an den Geher-Europameisterschaften in Birmingham teilnehmen. Der 41-jährige Südtiroler erhielt nach eigenen Angaben vom technischen Direktor des italienischen Leichtathletik-Verbandes (Fidal) die Mitteilung, dass andere Athleten den Vorzug erhalten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Schwazer beim Wettkampf im deutschen Kelsterbach den italienischen Rekord über die Marathon-Distanz der Geher auf 3:01:55 Stunden verbessert – und damit die nationale Bestmarke um fast zwei Minuten unterboten. Dennoch entschied sich der Verband offenbar dafür, jene drei Athleten zu nominieren, die beim Weltcup in Brasília am besten abgeschnitten hatten.

“Es ist eine Entscheidung, die ich respektiere”, sagte Schwazer gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA. Polemik wolle er vermeiden. “Ich werde weitermachen.”

Der Olympiasieger von Peking 2008 hatte nach jahrelanger Dopingsperre und seinem Comeback zuletzt nochmals für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Hoffnung auf eine Teilnahme an einem internationalen Großereignis lebte nach dem Rekordlauf kurzzeitig wieder auf. Große Illusionen habe er sich aber nicht gemacht, erklärte Schwazer nun rückblickend.

Für ihn sei der sportliche Weg ohnehin längst mehr als nur die Jagd nach Medaillen. Nach dem geplatzten Traum von den Olympischen Spielen in Paris habe er sich ein neues Leben aufgebaut – mit Familie und Beruf, aber weiterhin täglichem Training.

Ganz aufhören möchte Schwazer aber offenbar noch nicht: “Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich weiter trainieren und sicher noch einige Wettkämpfe bestreiten.”