Tsitsipas Gesicht “brennt” nach Spiel gegen Sinner 

Fünfsatz-Krimi geht an Griechen

Melbourne – Tennisprofi Jannik Sinner aus Südtirol ist bei den Australian Open im Achtelfinale ausgeschieden. Der Sextner verlor in einem packenden Spiel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Es war ein regelrechter Fünfsatz-Krimi, den die beiden Spieler in Down Under aufboten. Trotz Aufholjagd des Südtirolers war Tsitsipas heute besser als der im Moment auf Rang 16 der ATP-Liste stehende Sinner.

Die Nummer drei und damit der höchstgesetzte verbliebene Spieler des Männerbewerbs gab gegen den Italiener Sinner eine 2:0-Satzführung aus der Hand und setzte sich erst im fünften Durchgang nach exakt vier Stunden Spielzeit mit 6:4,6:4,3:6,4:6,6:3 durch. Für Tsitsipas, der den Südtiroler bereits im Vorjahr im Melbourne-Viertelfinale bezwungen hatte, waren es die ersten Satzverluste im Turnier. “Ich fühle mich, als hätte ich ein Jahrhundert auf diesem Platz verbracht. Ich kann fühlen, wie mein Gesicht von der Anstrengung heute brennt”, erklärte der 24-Jährige.